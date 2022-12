Lyt til artiklen

Anders Lund Madsen er dybt fascineret af kjoler. Derfor er han blevet god til at købe dem. Mest til sin kone. Men også lidt til sig selv.

Det fortæller han i Radio4-programmet 'Overskud', hvor værten, Sofie Østergaard, vil vide, hvad den 59-årige journalist godt kan lide at bruge sine penge på.

Den største udgift er mad, fortæller han. Men han bruger også mange penge på tøj, som han forærer sin kone.

»Den kvindelige beklædningsæstetik er interessant. Mere interessant end den mandlige. Det er sjovere at købe noget til en kvinde end til en mand,« forklarer han.

Anders Lund Madsen med sin kone, Karin Prehst Lund Madsen, som han køber mange kjoler til. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Anders Lund Madsen med sin kone, Karin Prehst Lund Madsen, som han køber mange kjoler til. Foto: Ida Marie Odgaard

Senest har han købt hende en frakke fra Ganni.

Det sjoveste er dog at købe kjoler, da han finder netop denne beklædningsgenstand 'meget fascinerende', fortæller han.

Ifølge Sofie Østergaard er Anders Lund Madsens kone, Karin Prehst Madsen, meget heldig at have en mand, der forkæler hende på den måde. Men der er også en bagtanke med det, afslører journalisten.

»Jeg får glæde ud af det selv,« siger han.

»Jeg glæder mig meget til, at Ditlev Tamm ikke er den eneste,« tilføjer han med henvisning til den danske forfatter og tidligere professor i retshistorie, der blandt andet er kendt for at gå i stiletter og farverigt tøj, som udfordrer de traditionelle kønsnormer.

Det kunne Anders Lund Madsen også godt tænke sig at gøre. Han har bare brug for, at der er i hvert fald én mere, der gør det offentligt, før han selv tør springe ud i det.

»Jeg er ikke helt derhenne. Jeg har købt en dejlig Bitte Kai Rand (dansk dametøjsmærke, red.), men jeg har ikke taget den på endnu. Kun derhjemme,« afslører han.

Hør hele afsnittet her:

Det er ikke første gang, Anders Lund Madsen udtaler sig om at gå i kjole.

I 2020 fortalte han i talkshowet 'Deja-Vu', at han altid har skilt sig ud og sågar blev mobbet i skolen for sin særlige tøjstil.

Lige indtil han tog i skole iført en slå-om-nederdel.

»Det var sommer, så jeg kom i en meget lækker sarong. Det var rart med luft omkring benene, men det satte en stopper for drillerierne. Det var simpelthen for mærkeligt og langt ude,« fortalte han i TV 2-programmet.