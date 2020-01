Anders Langballe er et kendt ansigt. Gang på gang har han stilt sig frem på vores skærm og gjort danskerne klogere på, hvad der er op og ned i sagerne på Christiansborg.

For 14 måneder siden, blev han dog ramt af en blodprop, som har ændret hans liv, og i kølvandet på den kommer nu en anden livsændring.

Han bekræfter nemlig overfor B.T., at han i samarbejde med ledelsen på sin redaktion på TV 2 har besluttet, at han skal stoppe.

»På 14 måneder er jeg blevet 30 år klogere på livet, og jeg er nu klar til det, fremtiden bringer,« fortæller den politiske reporter.

»For 14 måneder siden, vidste jeg ikke, hvor jeg ville ende, jeg vidste ikke, om jeg ville have et sprog, ville blive en grøntsag, eller om jeg ville lande så godt, som jeg har gjort.«

På TV 2 har man sendt en intern mail rundt, som lukker op for nogle af de overvejelser, der er gået forud for beslutningen.

'Jeg vil gerne takke Anders Langballe for hans enorme indsats gennem ti år på TV 2, både som leder af redaktionen på Christiansborg og som vores ubetinget skarpeste politiske analytiker,' lyder det blandt andet fra Mikkel Hertz, nyhedsredaktør på TV2. Han uddyber:

'Som kaptajn på broen har han sat en sikker kurs for den politiske dækning på alle vores platforme i kraft af et imponerende kildenetværk, et ualmindelig skarpt blik for det politiske spil og godt gammeldags benhårdt arbejde. Nu skal Anders videre – og jeg ønsker ham al mulig held og lykke fremover.'

Anders Langballe siger, at han havde et problem, og vorherre, eller hvem end det er, som har haft en finger med i spillet, har lært ham en lektie.

»Jeg arbejdede konstant, og jeg kunne ikke styre det. Jeg er bare glad for, at jeg er i live,« fortæller han videre.

Han siger, at han og familien har al mulig grund til at takke de læger og det professionnelle personale, der har hjulpet ham. Han føler sig priviligeret over, at han har fået så god hjælp.

Fremtiden er ikke fastlagt, men den med sin politiske viden har han et ønske for, hvad noget af hans tid godt må gå med.

»Jeg elsker journalistikken, og jeg er jo meget begejstret for politisk journalistik, så jeg kunne godt tænke mig noget i den retning,« siger han, men uddyber, at han nu håber, at han kan bruge sin livslektie på at forbedre ting.

»Jeg har haft tid til at tænke over tingene, og jeg mener, der er ting, man kan gøre bedre. Der er noget med den tillid og respekt, som journalister og politikere har overfor hinanden, det er som der er en afstumpehed i stedet. Det kunne jeg godt tænke mig at bruge min tid på at gøre bedre.«

Vigtigst af alt, understreger Langballe, at han er glad for at være her.

»Jeg må sige, jeg glæder mig over, jeg lever. At jeg kan tale, gå og at jeg kan tænke fornuftige - bilder jeg mig selv ind - tanker,« lyder det med et grin fra ham, mens han understreger, at han har til gode at se, hvordan hans liv præcist kommer til at se ud i fremtiden.