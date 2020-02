Det var ikke lang tid, at Anders Langballe skulle gå arbejdsløs.

Den politiske reporter, der for to uger siden bekræftede over for B.T., at han var fortid på TV 2, har nemlig allerede fået nyt job.

Den 43-årige Langballe skal være kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer (DH).

Det skriver orgranisationen i en pressemeddelelse:

»DH er et markant talerør for handicapbevægelsen, og vi er godt i gang med at få samfundet til at engagere sig i os med handicap. Anders Langballe vil styrke vores arbejde med sine evner inden for politisk kommunikation og gøre DH’s stemme endnu tydeligere,« siger DH's formand, Thorkild Olesen.

Danske Handicaporganisationer er det fælles talerør for 35 handicaporganisationer og repræsenterer 340.000 mennesker med alle typer handicap.

»Anders Langballe er en stor kapacitet inden for politisk journalistik og et scoop for handicapbevægelsen. Handicapområdet fortjener endnu mere synlighed i pressen og i den førte politik. Jeg ser frem til at få Anders med ombord,« siger DH's direktør, Katrine Mandrup Tang, i meddelelsen.

Anders Langballe blev i november 2018 år ramt af en blodprop i hjernen og var efterfølgende sygemeldt i en længere periode.

Han nåede at arbejde på TV 2 i mere end 10 år, inden han sagde farvel og tak for to uger siden. I pressemeddelelsen fortæller han, at han ser frem til at begynde på sit nye arbejde.

»Jeg glæder mig til at blive en del af holdet hos DH. Mit ønske er at bidrage med min faglighed efter mange år som politisk journalist tilsat nogle af mine erfaringer fra de sidste 15 måneder, hvor jeg selv har været ramt af sygdom,« siger han og fortsætter:

»Turen gennem sundhedssystemet med professionel genoptræning har gjort et dybt indtryk på mig. Jeg vil tage det med videre til gavn for de mange mennesker med handicap og deres pårørende.«

Anders Langballe tiltræder i begyndelsen af marts.