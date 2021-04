»Man kunne godt pace mig frem med blomster og champagne før blodproppen, men bagefter kunne man ikke sende en buket blomster og sige: 'Jeg ved godt, det har været benhårdt, men vi tænker på jer'.«

Anders Langballe, tidligere politisk redaktør på TV 2, føler sig svigtet af sin tidligere arbejdsplads.

Han mener, at han selv bar en del af ansvaret for den blodprop, der ramte ham i hjernen i december 2018. Men kun fordi TV 2 lod ham gøre det. Ja, nærmest pressede ham til det, fortæller han til vært Henrik Qvortrup i B.T.s podcast 'Q&CO'. Du kan høre hele interviewet her eller i din podcastapp. Det starter efter 53 minutter

»Det var en kæmpe fejl, at jeg ikke evnede at administrere mine opgaver ordentligt, men jeg synes, TV 2 har et medansvar for, at man ikke gav mig mulighed for at virke i jobbet, så jeg ikke blev syg,« siger han.

I hele sit arbejdsliv har Anders Langballe haft sin gang på Christiansborg og blev i 2011 politisk redaktør på TV 2. Han var en arbejdshest, som gerne arbejdede uden for normeret arbejdstid, hvis det blev krævet af ham. Og det gjorde det. Til en sådan grad, at han til sidst blev ramt af stress.

»Enten var man med på holdet og med helt fremme, og kunne man ikke holde til det, så kunne man finde noget andet at lave. Og det fyldte mere og mere hos mig den sidste tid,« siger Anders Langballe.

Kort før Venstres landmøde i 2018 sygemeldte han sig. Han kunne ikke sove og var helt i knæ, fortæller han.

Men efter sin sygemelding fik han en sms fra daværende nyhedsdirektør på TV 2 Mikkel Hertz, som ifølge Anders Langballe skrev, at han måtte fratræde sin stilling, men at TV 2 ikke kunne fortælle offentligheden, hvorfor han stoppede.

»Jeg svarede, at hvis jeg skal stoppe på TV 2, så skal det være under ordnede forhold. Det svarede Mikkel aldrig på, og så faldt jeg om om mandagen (med en blodprop i hjernen, red.), og så gik der 14 måneder, før jeg hørte fra ham igen.«

For 14 måneder senere stoppede han på TV 2. Og her satte Mikkel Hertz – ifølge Anders Langballe – for første gang ord på det arbejdspres, han havde været under. Men ikke på den måde, som den tidligere politiske redaktør havde ønsket.

I talen lød det, at Anders Langballe var 'munter og god og brændte utrolig meget for journalistik', og at Mikkel Hertz 'adskillige gange forsøgte at dæmpe' ham lidt. Men han 'ville ikke rigtig lytte', og derfor var han 'svær at hjælpe'.

Og det undrede Anders Langballe.

»Det er jo straight nok, at det er sådan, han har oplevet virkeligheden, men jeg har jo forsøgt at råbe op flere gange,« siger han.

»Det var alligevel voldsomt, at han havde behov for at stille sig op og holde en tale, som er så unuanceret og entydigt rettet mod, at alt var mit problem. Det synes jeg på en eller anden måde var uordentligt.«

For ifølge Anders Langballe kunne lægerne på Rigshospitalet se en klar sammenhæng mellem blodproppen og det pres, han havde været under i tiden op til, at han til sidst måtte sygemelde sig med stress.

»Og det forløb havde jeg en eller anden form for behov for at få en dialog med TV 2 om. Ikke fordi der var noget, de skulle undskylde for, men jeg havde brug for at sige: 'Hvorfor fanden opførte I jer på den måde? Hvorfor sendte I ikke en buket blomster til min daværende kæreste, som havde været en del af mit virke på TV 2, på den måde at jeg arbejdede 24 timer i døgnet.«

I sin bog 'Forfra', som udkommer mandag, skriver han, at han havde en lang korrespondance med TV 2s HR-afdeling, som ikke ville anerkende blodproppen som en arbejdsskade.

»Hvad vi ikke vidste og heller ikke kunne forudse den aften, var, at det slagsmål om et eventuelt medansvar ville trække ud i over et år. Et forløb, der skabte en del bitterhed i mig, og som kom til at fylde meget i mit genoptræningsforløb oven i alt det, der var sket i årene op til blodpropperne,« skriver han i bogen.

Til B.T. fortæller Ulla Pors, der var Anders Langballes nærmeste chef, og som siden har overtaget nyhedsdirektørstolen efter Mikkel Hertz, til B.T.:

»Det er forfærdeligt, at Anders blev ramt af alvorlig sygdom. På TV 2 er vi kede af, at Anders har været igennem så hårdt et forløb, og vi ønsker ham alt det bedste fremover. Anders beskriver selv, hvordan han har lært noget af dette forløb. Det har vi også på TV 2,« siger hun.

»I mediebranchen, herunder på TV 2, er dedikerede og passionerede ildsjæle gennem tiden blevet grebet af arbejdet på en måde, så bølgerne går højt – og nogle gange for højt. TV 2 og den øvrige mediebranche har haft udfordringer med arbejdskulturen. Det er noget, vi er meget opmærksomme på, og som vi har stort fokus på i TV 2s igangværende kulturarbejde.«

Ifølge Ulla Pors har TV 2 en anden udlægning af det konkrete forløb, end Anders Langballe selv har.

»Men, med det sagt, så ønsker jeg i øvrigt ikke at indgå i en offentlig diskussion om et langt og smerteligt forløb for en højt skattet, nu tidligere TV 2-medarbejder.«

Mikkel Hertz oplyser til 'Q&CO', at han ikke har nogen kommentarer, da han ikke har læst Anders Langballes bog.