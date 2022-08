Lyt til artiklen

22. august sender 24syv det politiske magasin 'Valg i Danmark' for første gang. I værtsrollen er Anders Langballe, som tidligere har været politisk redaktør på TV 2.

Det oplyser 24syv i en pressemeddelelse.

»Det er efter grundig overvejelse, at jeg vender tilbage. Jeg synes, det er rigtigt – og det er rigtigt for mig,« fortæller Anders Langballe til B.T. og tilføjer:

»Men det er med vis ærefrygt, for jeg har i den grad respekt for, hvad politik og journalistik kan gøre ved folk, der står i det. Jeg er jo et klart billede på, at hvis man ikke passer på, så er det farligt.«

I november 2018 fik han nemlig to blodpropper som følge af et for stort arbejdspres og måtte lære at både tale og skrive på ny.

Det er dog en særdeles erfaren herre, 24syv har sat i spidsen for 'Valg i Danmark'. Anders Langballe har nemlig hele 25 års erfaring med politisk dækning.

Anders Langballe. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har jo været en del af det politiske game på godt og ondt. Og har også i de år, jeg var på TV 2, været med til at geare den politiske samtale mellem politikere og journalister op i et leje, hvor det ikke er særlig sundt, tror jeg, for demokratiet,« fortæller han.

Og netop, at der – ifølge ham – er noget galt med, hvordan politisk journalistik fungerer, har han været ganske åben om. Derfor er det da også med en noget anden tilgang, at han indtræder i værtsrollen på 'Valg i Danmark'.

»Jeg tror, jeg har noget ballast, fra alle mine år på Christiansborg, til at give dækningen noget tyngde. Det kommer ikke til at handle om at være først for en enhver pris, som var det, der var dagsordenen på TV 2,« lyder det fra Anders Langballe, der fortsætter:

»Det tempo og den tilgang, jeg havde til mit arbejde dengang var så tæt på at slå mig ihjel. Nu bliver det på en anden måde.«

I årene efter blodpropperne havde Anders Langballe behov for at tage en pause fra politikken.

»Der var en tid, hvor jeg ikke fulgte med, fordi jeg simpelthen havde fået nok. For mig var det jo blevet et meget, meget alvorligt misbrug, at jeg ikke kunne få nok af politik og tempo – jeg skulle følge med alle steder. Der er jeg et noget andet sted nu.«

Chefredaktør på 24syv, Simon Andersen, har da også armene oppe over den nye vært.

»Langballe er den – ja, det tør jeg godt sige – bedste politiske iagttager, politiske journalist og politiske vært i dette land og derfor findes der ganske enkelt ingen bedre til at beværte et politisk radiomagasin. Vi er stolte og glade over, at Langballe vil dele sin enorme viden og sin politiske analysekraft med 24syvs lyttere,« siger han i pressemeddelelsen.

Til det siger Anders Langballe:

»Jeg synes, det er meget, meget, meget store ord. Det er jeg da beæret over, at Simon synes.«

'Valg i Danmark' bliver sendt mandag til fredag i morgentimerne fra klokken 8.30 til 9.00. Første gæst i studiet hos Anders Langballe er den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen.