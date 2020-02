Den stenrige forretningsmand Anders Holch Povlsen, der ejer firmaet Bestseller, vil bygge et kæmpe hotelresort i landsbyen Tongue i Skotland.

Men det vil rivaliserende, lokale hotelejere i området gerne sætte en stopper for.

De hævder, at projektet vil påvirke deres egen forretning. Det skriver Daily Mail Online.

Efter området er blevet mere kendt, og der er kommet et stigende antal turister til byen, har de nuværende hotelejere opgraderet deres egne forretninger.

Hotelejerne har blandt andet bygget ferieboliger, nyt hotel samt helt nye campingfaciliteter.

»Det her er ikke fair konkurrence for andre udbydere af indkvarteringsmuligheder, og det vil direkte påvirke vores forretning,« siger Suzanne Mackay, som ejer hotellet Kyle of Tongue and Holidaypark, til Daily Mail Online.

Og hun er bestemt ikke alene om at have den holdning, skriver mediet.

Til mediet fortæller en talsmand fra Wildlife Ltd, som er virksomheden, den danske rigmand har opkøbt den skotske jorde gennem, at virksomheden lytter til lokalbefolkningen.

»En genoplivning af denne del af landsbyen vil naturligvis være en samarbejdsproces, som har et stærkt fokus på at supplere Tounges nuværende turistattraktioner,« siger talsmanden.

Anders Holch Povlsen er med 89.000 hektar jord den største jordejer i Skotland.

B.T arbejder i skrivende stund på at få en kommentar fra ham.

Rigmanden er gift med Anne Holch Povlsen, og parret har fire børn, hvoraf tre af dem blev dræbt under terrorangrebet i Sri Lanka i 2019.