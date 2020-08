Disclaimer: Anders Hemmingsen er til daglig en del af B.T.s redaktion. Dette interview er foretaget af en af Anders Hemmingsens kollegaer.

Den kendte 'Instagram-komiker' Anders Hemmingsen, som i juni rundede en million følgere på sin Instagramprofil, har netop købt lejlighed med kæresten Julie Alberte Schoen.

Det afslører han i et opslag på sin Facebook-profil og over for B.T. fortæller han om den store beslutning:

»Det er min kæreste og min første lejlighed og køb sammen. Så det er jo stort, kan man sige. Så nu kan jeg ikke komme ud af det mere,« griner Anders Hemmingsen.

Anders Hemmingsen og Julie Alberte Schoen i deres nye lejlighed. Foto: Privat Vis mere Anders Hemmingsen og Julie Alberte Schoen i deres nye lejlighed. Foto: Privat

Han fortæller, at den 188 kvadratmeter store lejlighed ligger på Island Brygge, hvor han har boet før:

Selvom at jeg har boet her før, så er det jo stadig et nyt område og jeg har da været lidt betænkelige med alt den fest, larm og gaderæs og sådan nogle ting. Men mon ikke det bliver hyggeligt alligevel.«

Planen er, at parret skal flytte ind i starten af September, men i dag fik de lige lov til at se lejligheden en gang mere. Og det var et stort ønske for Julie Alberte Schoen.

»Lejligheden står tom lige nu og jeg havde en kæreste der meget gerne ville op og have et billede i lejligheden. Så vi fik nøglerne lidt før, for at kunne tage billedet, hvor vi så brugte et strygebræt som person der skulle tage billedet af os,« fortæller Anders Hemmingsen og fortsætter:

»Og så har vi også fået en parkeringsplads med og det er åbenbart meget populært at have. Eller det er godt at have i det område, fordi der er så mange biler. Så det var praktisk. Jeg føler mig meget voksen, når jeg også har købt en parkeringsplads.«

Og det er da også belejligt at få en parkeringsplads med i købet. For Anders Hemmingsen har nemlig lige fået kørekort.