»Hvis jeg var overborgmester, ville jeg sørge for, at FCK tabte lidt oftere.«

Sådan sagde socialdemokraternes overborgmesterkandidat i København, Sophie Hæstorp Andersen, i januar 2020 til Berlingske.

Hun er nemlig Brøndbyfan. Kombinationen af dette og førnævnte bemærkning er ikke noget, der vækker voldsom begejstring hos Anders Breinholt.

Han er nemlig mangeårig FC Københavnfan, og har blandt andet tilbage i 2013 været vært på en fejring af det danske mesterskab i Parken.

»Det er selvfølgelig helt cool at syntes, og helt cool at holde med alle andre hold end FCK. Bare surt, når man vil være overborgmester i København,« skriver han i et opslag på Instagram og henviser til omtalte artikel fra Berlingske.

I kommentarfeltet er der én, der stiller spørgsmålstegn ved, om den kommende overborgmester automatisk skal holde med FC København.

»Overhovedet ikke,« svarer Anders Breinholt og fremhæver tidligere overborgmester Frank Jensen, der som bekendt er fra Aalborg og holder med AaB.

»Men har aldrig hørt en overborgmester (eller kandidat) ligefrem ønske at Københavns hold skulle tabe. Det finder jeg spøjst som FCK fan.«

Han spørger i samme moment, om Brøndbyfans ikke ville finde det underligt, hvis en kandidat til borgmesterposten i Brøndby udtalte, at vedkommende ville ønske Brøndby tabte lidt mere.

Sophie Hæstorp Andersen er tidligere blevet 'konfronteret' med sin bemærkning og om, hvorvidt den i sidste ende kunne koste hende stemmer.

Dengang lød svaret, at politik for hende er mere end tilhørsforholdet til en fodboldklub.

»Jeg fortryder det ikke. Men selvfølgelig er det sagt med et glimt i øjet. Folk, der kender til slaget om København, ved også godt, at når man har en klub, så er man stolt af den. Sådan er det også for andre københavnere. Der foregår selvfølgelig en kamp mellem tilhængere, men det kan de fleste af os heldigvis finde ud af at håndtere,« sagde hun til B.T.

Sophie Hæstorp Andersen fik på en måde sin vilje længe før kommunalvalget, da Brøndby IF tidligere på året, blandt andet på bekostning af FC København, vandt det danske mesterskab for første gang i 16 år.

B.T. har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Anders Breinholt.