Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vidste du, at Anders Breinholt har spillet fodbold mod Kasper Schmeichel og Robbie Williams?

I B.T.s nye daglige VM-podcast 'VM-vinduet' fortæller den populære radiovært om episoden tilbage i 2006, da han var ansat på pladeselskabet EMI.

Robbie Williams skulle give to koncerter i Parken og ville som opvarmning gerne spille fodbold, så i al hemmelighed fik Anders Breinholt arrangeret en kamp mellem Robbie Williams crew og et hold lokale danskere - blandt andet flere tidligere FCK-profiler.

Robbie Williams kender Schmeichel-familien, så Kasper Schmeichel var med på det engelske hold, mens Anders Breinholt selv startede på bænken for dansker-holdet.

»Det jeg husker allerbedst var, at jeg stod ude på sidelinjen og spillede smart og sagde, 'når jeg kommer ind så...' fortæller Anders Breinholt med et grin og mindes, at hans optræden mod Robbie Williams og Kasper Schmeichel, ikke var nogen sportslig succes.

»Heine Fernandez lagde den ind over. Da jeg modtager bolden ligger den så hårdt i mine fødder, at jeg ikke kunne gøre noget ved den. Jeg blev skiftet ud, og var kun på banen i to et halvt minut. Det var virkelig ydmygende.«

Se Anders Breinholt fortælle hele anekdoten i videoen øverst.

Herunder kan du høre første afsnit af 'VM-vinduet' med Anders Breinholt og Malmø-stjernen Anders 'AC' Christiansen: