Anders Breinholt trækker sig fra det kommende show, som han i starten af 2020 skulle have lavet med Sofie Linde.

I en pressemeddelese står der, at han trækker sig fra showet 'Linde & Breinholt - En slags Forestilling' på grund af overanstrengelse. I stedet træder Rasmus Bjerg til, så showet i stedet nu hedder 'Linde på Bjerget - Et to mandsshow'.

Premieren skulle have været den 9. januar på Aveny-T i København - den er nu udskudt til den 16. januar.

»Jeg er frygtelig ked af at måtte trække mig, men jeg nødt til at passe på mig selv og komme til hægterne igen. Men hvor er jeg dog taknemlig for, at Rasmus Bjerg træder til med så kort varsel,« lyder det kort fra Anders Breinholt i pressemeddelelsen.

Sofie Linde. Foto: Niels Christian Vilmann

Rasmus Bjerg udtaler:

»Det glæder mig, at jeg kan springe til med en hjælpende hånd. Jeg holder enormt meget af både Anders og Sofie og ser frem til at blive en del af det skæve, sjove og varme univers, de i fællesskab har udviklet, og som Sofie og jeg nu sætter turbo på og gør til vores.«

Sofie Linde udtaler:

»Jeg er bare så lykkelig for, at Rasmus hopper ind fra højre og laver den vildeste feberredning for showet. Han er fantastisk, og det bliver showet også!«