Rapperen Nikoline er for alvor blevet et kendt navn i Danmark, efter hun lagde sin noget omdiskuterede musikvideo til sangen 'Gormet' ud på en hjemmeside navngivet efter kulturminister Joy Mogensen.

Joy Mogensen har efterfølgende via en advokat krævet, at rapperen stopper brugen af hendes navn, og det har nu fået tv-vært Anders Breinholt til at lange kraftigt ud efter kulturministeren.

'Måske landets såkaldte kulturminister skulle bruge mere tid på at varetage kulturen og alt det, det måtte indebære, end at varetage internetdomæner.'

'Der er tilsyneladende langt fra at være populær borgmester i Roskilde til at være en god kulturminister,' skriver Anders Breinholt i et opslag på Instagram og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Måske landets såkaldte kulturminister skulle bruge mere tid på at varetage kulturen og alt det, det måtte indebære, end at varetage internetdomæner. Der er tilsynelandende langt fra at være populær borgmester i Roskilde til at være en god kulturminister. Ps: Hey Joy? De musikere der spiller på den festival i den by der har ‘gjort dig fed og populær’ har brug for din hjælp... hvis du ellers gad passe dit arbejde og gøre din indflydelse gældende PPS: Væddemål: Joy Mogensen er helt sikkert ikke minister efter første ministerrokade Et opslag delt af Anders Breinholt (@andersbreinholt) den 17. Jun, 2020 kl. 3.44 PDT

'Ps: Hey, Joy? De musikere, der spiller på den festival i den by, der har 'gjort dig fed og populær', har brug for din hjælp... hvis du ellers gad passe dit arbejde og gøre din indflydelse gældende.'

'PPS: Væddemål, Joy Mogensen er helt sikkert ikke kulturminister efter første ministerrokade.'

Den meget kontante udmelding fra 'Natholdet'-værten har affødt mange delte meninger i kommentarsporet på hans Instagram-profil med over 200.000 følgere.

Blandt andet er der en følger, som skriver: 'Jeg støtter sgu ministeren i den her sag uden ellers at være hverken socialist eller Joy-fan.'

Kommentaren bliver bakket op af en anden, der skriver: 'Shit, det er en vild video... Jeg synes ikke, det er så sort/hvidt, som du gør det til, Anders.'

Det opsigtsvækkende ved videoen er, at den indeholder meget eksplicitte sexscener og flere nøgne mennesker.

Det er dog ikke alle, som er uenige med Anders Breinholt.

En følger skriver nemlig: 'Du har helt ret, Anders, undrer mig også over, hvordan hun har fået den post. Hun er væk efter den rokade,' og også her bliver der bakket op: 'Pinligt, at vores allesammens Joy Mogensen gider det cirkus. Lad dog nu for helvede kunsten leve'.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Anders Breinholt, men hans manager oplyser, at han ikke har flere kommentar til opslaget.

I onsdags forsøgte B.T. ligeledes at få et interview med kulturminister Joy Mogensen, som dog ikke ønskede at stille op. I stedet sendte Kulturministeriet et skriftligt svar:

'Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil. Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet,' lyder det i mailen fra ministeren, som fortsætter:

'Socialdemokratiet har derfor på mine vegne bedt om, at domænenavnet overdrages. Ellers vil vi gå til Klagenævnet for Domænenavne, der findes lige præcist for at håndtere denne slags sager, ligesom det også fremgår af advokatens klage.'