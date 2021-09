Det går som regel ret sløjt med Anders And-løssalget i Torben Andersens bladkiosk, men nu skal du til at skynde dig, hvis du skal have fat i udgaven, hvor familien And kommer til byen.

»Jeg har bestilt 100 eksemplarer og overvejer at bestille flere i næste uge – det er helt vildt«

Det fortæller Torben Andersen, der sammen med sin kone har ejet Politikens Kiosk på Sankt Knuds Kirkestræde i Odense centrum siden 2005.

Normalt bestiller han kun to blade hjem om ugen, men tegneseriens udflugt til Odense har fået gamle Anders And-fans til at genfinde interessen.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at de 100 udgaver jeg har bestilt hjem nu, bliver solgt,« siger Torben Andersen.

Forsiden til tegneserieudgaven, der udkommer i den 14. oktober. Vis mere Forsiden til tegneserieudgaven, der udkommer i den 14. oktober.

De to udgaver, som kiosken ugentlig får hjem, er nemlig allerede nu slået med længder.

»Vi har modtaget 40 bestillinger og forventer endnu flere de næste uger. I forhold til en normal uge er det mere end godkendt,« siger Torben Andersen, der selv er en stor fan af den bevingede tegneseriefamilie:

»Jeg tager da en jumbobog og et Anders And-blad med på ferie,« griner kioskejeren, der læste bunker af Anders And-blade med sin søster i kioskens baglokale, da han var barn og hans forældre stod bag disken.

Hos Føtex Food i Odense er der også åbnet op for bestillinger. Her har 29 personer i skrivende stund bestilt et eller flere blade på butikkens Facebook-side.

Nu kommer Anders And og co. til byen, fordi Onkel Joakim har fået nys om en helt særlig skat på Fyn, der kan gøre den stenrige onkel and endnu rigere.

Familien besøger blandt andet H. C. Andersens hus samt Odenses domkirke og det nyåbnede H. C. Andersen-museum, hvor familien leder efter skatten i form af et hemmeligt manuskript.

»Det er virkelig godt ramt og super skægt, at der kommer noget lokalt Odense-stof i,« siger Torben Andersen og forklarer:

»Det er god reklame for Fyn, og så er det nye museum jo en stor ting for os i Odense.«

Han håber, at tricket kan få flere odenseanere i børnehøjde til at spørge efter bladet i kiosken:

»Vi kan jo se på de bestillinger, vi har fået, at det er folk i min egen generation, der synes, det er sjovt, og så håber vi, at de kan få deres børn til at læse det også.«

Den fynske udgave udkommer med Anders And & Co. nr. 41 den 14. oktober.

Tidligere har Anders And, Rip, Rap og Rup blandt andet besøgt Vendsyssel, Sønderjylland og Trekantområdet.