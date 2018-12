Den populære tv-journalist Anders Agger har efter en halv snes år som single fået en kæreste. Dog er hun langt fra et nyt bekendtskab.

Det afslører den 54-årige tv-vært selv i radioprogrammet ‘Flaskens ånd’ på Radio 24syv.

I et interview med programmets vært, Poul Pilgaard Johnsen, fortæller Anders Agger åbenhjertigt om, hvordan han igen har fundet kærligheden.

Men han har ikke bare fundet kærligheden, den er snarere genopdaget.

For den ‘nye’ kæreste er hans tidligere kone, Lissa, afslører han.

»Vi er langsomt kommet frem til den følelse, at vi skal det her igen. I stik kan jeg stadig huske, hvad det var, jeg blev så vanvittig forelsket i ,« siger Anders Agger og tilføjer:

»Jeg bilder mig ind, at vi ikke er nostalgiske og ikke holder sammen, bare fordi det er det nemmeste i forhold til svigerfamilien, og hvor vi holder jul,« siger han.

Anders Agger er kendt for en række programmer, hvor han som dokumentarist leverer finurlige fortæller fra særprægede danske miljøer, eksempelvis heavy-rock miljøet i den lille vestjyske by, Agger.

I programmet fortæller Anders Agger også, at han i sit liv har haft 'fire-fem store forelskelser, hvor man kan mærke det fysisk i kroppen.'

Sådan en forelskelse blev han også ramt af, mens han var væk fra Lissa, men det blev ikke til mere, siger han.

Direkte adspurgt af programmets vært indrømmer Anders Agger, at genforeningen med hans tidligere kone nok også har noget at gøre med hans alder og behovet for, at der er nogen til at tage sig af ham, når han bliver gammel.

»Jeg tænker det ikke så strategisk, men der er et element af det. At sige andet ville være løgn,« fastslår Anders Agger og fortæller, at han har haft en tendens til ikke at turde træffe beslutninger i sit kærlighedsliv.

Det har han gjort nu:

»Hvor lang tid mere vil du vente? Venter du på den store anden forelskelse? Kommer den eller tør du godt tro på, at den forelskelse, der er der et eller andet sted som en konstant, er nok? Det er også en måde at afstemme sit sind på,« siger han.