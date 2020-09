Anders Matthesens manager føler sig provokeret af en mail, to ministre har sendt ud til kendte danskere i håb om at få spredt regeringens retningslinjer. 'Uartigt', kalder hun det.

I mailen skriver børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen blandt andet:

'Vi kan lave nok så mange videoer på Facebook og interviews til 'TV Avisen', men vi vil gerne bredere ud, så vi når flest mulige unge. Vi har set vores begrænsninger i øjnene. Derfor beder vi nu om din hjælp, hvis du har lyst til at være med.'

Anders Matthesens manager, Cemille Matthesen, har sendt et mailsvar tilbage til Pernille Rosenkrantz-Theil. I mailen erklærer hun sig enig i, at det er godt med øget fokus på at bekæmpe coronavirussen, men gør opmærksom på, at politikerne beder om hjælp fra den gruppe menensker, som hun mener, de svigter allermest lige nu.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Komikere, musikere, influencere... Hvor er deres hjælpepakker? Hvor er omsorgen for dem, man forventer skal stille (gratis) op til fredagsfællessang og bruge deres netværk til at gå politikernes ærinde?' skriver hun blandt andet.

'Hvis Danmark vil have et moderne kulturliv at vende tilbage til efter corona, skal der ske noget nu,' afslutter hun sin mail, der er blevet delt offentligt på Instagram af skuespiller Rasmus Bjerg.

I en mail til B.T. uddybber Cemille Matthesen sit opråb til politikerne.

Jeg går ud fra, at brevet er sendt til Anders Matthesen, og at du som hans manager sender svar tilbage til ministeren?

»Brevet er sendt til 'Anden og hans kanaler'. Som hans manager varetager jeg, hvad vi gør og ikke gør via hans kanaler. Jeg har svaret brevet personligt fra mig selv, ikke fra Anders. Men vi deler selvfølgelig samme synspunkt på denne sag. Jeg har postet det på min egen private kanal, der er en lukket profil, kun for folk jeg kender og stoler på. Derfra er det så blevet delt. Det er fint med mig.«

Hvordan kan det være, at du valgte at offentliggøre dit svar til ministeren?

»Det er postet for at motivere andre artister eller managers i mit netværk til at opfordre regeringen til at rette fokus på den gruppe artister, der ingen hjælp kan få.«

Anders Matthesen er jo en af Danmarks mest populære komikere. Nogle vil sikkert tænke 'han er så rig, han klarer sig nok. Hvorfor brokker han sig nu over sådan noget? Burde han netop ikke bruge sin stemme, vise samfundssind og dele regeringens budskab?' Hvad vil du svare folk, der tænker sådan?

»Det handler netop ikke om artister som Anders, der gennem en lang karriere har haft mulighed for at spare op til dårlige tider. Jeg er tilhænger af 'Robin Hood'-metoden, hvor vi hjælper dem, der har brug for det – ikke os andre. Det handler om alle de artister, der er fuldt afhængige af festivaler, koncerter, shows og jobs hver måned, som lige nu ikke kan tjene til dagen og vejen. Som måske allerede har brugt et år på at skabe musik eller standup helt uden indtjening og nu ikke kan komme ud og optræde.«

Anders Anden Matthesen Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anders Anden Matthesen Foto: Bax Lindhardt

Hun tilføjer:

»En ting er alle de planlagte, aflyste jobs. Der kommer heller ikke nogen fremtidige jobs p.t. Så de har ikke noget konkret at se frem til. Jeg mener, der er tale om en overset gruppe, som så ovenikøbet bliver bedt om at stille op til fredagssang og lade regeringen bruge deres kanaler til deres kampagne. Gratis! Anders har en halv million følgere på Facebook. Jeg går ud fra, at regeringen normalt betaler de medier, de indrykker annoncer hos, hvis de ønsker at ramme 500.000 danskere? Men artisterne forventes at gøre det ulønnet – som en tjeneste – og i øvrigt bakke op om regeringens budskaber personligt. Det er for dårligt. Selvfølgelig skal artisterne hjælpe. Men de skal også have hjælp.«

Kan I personligt mærke coronakrisen?

»Ja, vi har selv aflyst jobs og kan ikke planlægge fremtiden. Det ville være hovedløst at leje teatersale for 10 millioner kroner, hyre mandskab og bygge millionscenografi lige nu, hvis vi ikke må spille udgifterne ind om et halvt år.«

Cemille Matthesen tilføjer:

»Standup er vokset fra at være en undergrundskultur i de københavnske baggårde til et være populærkultur på Danmarks største spillesteder. Vis mig en teaterforestilling, der spiller lige så mange shows som de mest optrædende komikere. På trods af det er standup stadig ikke på finansloven, de har ingen brancheforening og må klare sig selv. Hele Danmark nyder godt af genren, men investerer intet i talent, udvikling og ordentlige forhold.«

Hun slutter sit mailsvar til B.T.:

»Min pointe er, at man ikke kan slå med den ene hånd og ae med den anden, det er uartigt. Der er en stor gruppe dygtige komikere, musikere og andre artister, der befinder sig i et grænseland imellem alle regeringens pakker, hvis genre rent faktisk har været med til at betale for de pakker, der bliver delt ud. Nu skal de så også gå regeringens ærinde? Der er jo tale om dejlige, solidariske mennesker, så mon ikke de gør det alligevel? Selvfølgelig skal alle vise samfundssind og hjælpe med at udbrede viden. Men det ændrer ikke på, at man lige bør tjekke, hvem det er, man beder om hjælp fra, og sikrer sig, at man har lidt goodwill på kontoen, før man gør det.«

Vis dette opslag på Instagram Vældig fint formuleret ... Et opslag delt af Rasmus Bjerg (@bjergrasmus) den 29. Sep, 2020 kl. 1.06 PDT

Pernille Rosenkrantz-Theil siger til B.T., at hun godt forstår, at der er rigtig mange, der er utroligt pressede lige nu – særligt udøvende kunstnere, der er selvstændige.

»Det, der har været hensigten med det her – jeg har også sendt brev ud til samtlige forældre i Danmark, som vi beder om at tage en ekstra tørn med deres børn og unge – er at få spredt budskabet om, at der nu er behov for at få slået pandemien ned. Der er ikke noget 'skal' i det, vi har sendt ud, men en venlig opfordring.«

Hun tilføjer:

»Jeg forstår sagtens, hvad det er for en sårbarhed, de står i. For os er det vigtigt at få fat om ungdommen i den nuværende situation, hvor coronaen har spredt sig. Her er et redskab at tage fat i nogle af de store influencere blandt de unge, og jeg synes ikke, man skal tage det for mere end en venlig opfordring. Jeg vil være utrolig glad, hvis de har lyst til at være med.«