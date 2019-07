Endnu en tur på boligmarkedet var, hvad der skulle til for at få solgt den 260 kvadratmeter store patriciervilla, hvor tv-vært Cecilie Hother og direktør Thomas Honoré har boet sammen de seneste fire år.

Villaen, som parret oprindeligt satte til salg i starten af 2018, kom nemlig - efter en kort pause - tilbage på markedet i februar, og nu kan parret altså glæde sig over, at den store villa i Lyngby nord for København er solgt.

Det oplyser Boliga.dk.

»Vi havde behov for en pause i salgsarbejdet. Det er jo en fuldtidsbeskæftigelse at have sit hus til salg med åbent hus og sørge for, at det altid er ryddeligt og rent. Så det tog vi lige en pause fra,« sagde Thomas Honoré dengang til Boliga.

Det blev ikke til den oprindelige udbudspris at Lyngby-villaen blev solgt. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Kgs. Lyngby

Som det ofte sker, blev der også handlet lidt om prisen, før de nye ejere skrev under på skødet.

De har således betalt 10,3 millioner kroner for at overtage huset. Det er lidt mere end én million under den seneste udbudspris, der ifølge Boligas arkivannonce lød på 11.495.000 kroner.

Ny bolig venter

Cecilie Hother og Thomas Honoré kommer dog ikke til at stå uden tag over hovedet, da de allerede har en ny bolig, der også ligger i Lyngby, klar: Et hus, som de har bygget sammen fra bunden.

Det var også grunden til, at den gamle villa fra 1908 skulle sælges, fortalte Thomas Honoré til Boliga.dk, da huset blev udbudt til salg.

»Vi har boet der i fire år sammen, og jeg har boet der lidt længere. Det jo super charmerende og et historisk hus, hvor der er rigtig dejligt at være, men det, som Cecilie og jeg gerne ville, var at have et fælles projekt, hvor vi begge to har været med til at præge det.«

Cecilie Hother er særligt kendt som vejrvært på DR og TV2, og er for øjeblikket aktuel i programmet “Mit luksushus” på TV2 Fri.

Thomas Honoré er koncerndirektør for it-virksomheden Columbus. Sammen har parret en datter, Ellinor, på tre år.

