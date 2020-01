Selvom man har været gift i over to årtier, så er der ingen garanti for, at ægteskabet varer evigt.

Det er faktum, efter at skuespilleren David Koechner nu skal skilles fra sin kone, Leigh Koeschner, efter mere end 20 års ægteskab.

Ifølge det amerikanske medie TMZ, er det David Koechner selv, der har ansøgt om skilsmissen.

Ægteskabet mellem den 57-årige skuespiller, der nok er bedst kendt fra sin rolle som Champ Kind i 'Anchorman'-filmene, og 53-årige Leigh Koechner, blev indgået i 1998.

David Koechner og Leigh Koechner skal skilles efter mere end 20 års ægteskab. Foto: FREDERIC J. BROWN

Dokumenter, som mediet har fået adgang til, viser, at skuespilleren søgte om skilsmisse tirsdag i sidste uge ved retten i Los Angeles, USA.

I dokumenterne har David Koechner oplyst, at parret har været separeret siden 1. februar 2019.

Foruden skilsmissen har skuespilleren også anmodet om, at det tidligere par får delt forældremyndighed over de tre yngste af parrets fem fælles børn.

Foruden sin rolle i 'Anchorman'-filmene, er David Koechner også kendt fra blandt andet filmen 'Get Smart', hvor hans navn var på rollelisten sammen med navne som Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson og Terry Crews.

Derudover har den 57-årige skuespiller også lagt stemme til figurer i flere tegnefilm, eksempelvis 'American Dad' og 'Beavis and Butthead'.

Skuespillerkarrieren blev indledt i 1995 med filmen 'It's Now... or NEVER!'.

Små tre år senere giftede David Koechner sig med Leigh Koechner. Et ægteskab der nu er på vej mod enden efter mere end 20 år sammen.

Ifølge mediet arbejder 53-årige Leigh Koechner i øjeblikket som coach, hvor hun gennem et seksugers forløb vejleder mennesker, der selv har gennemgået en skilsmisse, eller har pårørende, der er blevet skilt.