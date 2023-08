»Tyk tysker med grimme briller og et mærkeligt navn«

Sådan sagde en TV 2-chef angiveligt til Mirco Reimer-Elster, da han var analytiker på kanalen under det amerikanske valg i 2020.

Chefen tilføjede, at de havde taget et sats, da de ansatte ham, fordi han jo ikke ligner en klassisk person, der er meget på skærmen.

Det fortæller Mirco Reimer-Elster i det nyeste afsnit af Radio4-programmet 'Only in America', hvor han sammen med medværten kulturjournalist Frederik Dirks Gottlieb hver torsdag diskuterer kulturhistorier fra USA.

Samtalen mellem de to værter starter ved Lizzo og anklagerne imod hende, der blandt andet involverer udskamning af dansere på grund af deres vægt.

Og det kan Reimer-Elster nikke genkendende til.

Han nævner i programmet på Radio4, at han oplevede det, da han var på skærmen for TV 2, hvor Frederik Dirks Gottlieb straks hentyder til, at det må have været seerne, der har været tarvelige.

Det har seerne også, fortæller Mirco Reimer-Elster, men overrasker med, at chefer på TV 2 ifølge ham også har.

Mirco gengiver, hvordan han sad til et møde, hvor emnet var, hvordan man skal være på tv-skærmen.

I stedet for at få anmærkninger i forhold til, hvor hurtigt han talte, eller hvad han skulle have på, var det eneste feedback, han fik med sig ud af døren, at han skulle tabe sig.

»Dyrker du egentlig motion?« gengiver Reimer-Elster, at chefen angiveligt spurgte i slutningen af mødet.

Chefen tilføjede så ifølge Mirco Reimer-Elster: »Du skal jo bare huske, at kameraet lægger 10-20 kilo oveni. Det er jo ikke så godt for nogen af os, der måske vejer lidt for meget i forvejen.«

Feedbacken, der ikke handlede om hans evner som analytiker, var tydelig for Mirco Reimer-Elster.

Han blev nemlig opfordret til at dyrke mindst en times motion om dagen. Det kunne eventuelt være med en podcast i ørerne på en gåtur, fortæller chefen ham angiveligt.

I programmet sætter Mirco Reimer-Elster ikke navn på, hvilke chefer på TV 2, der er tale om.

B.T. har kontaktet TV 2 og fremlagt dem udtalelserne fra Mirco Reimer-Elster i programmet 'Only in America'.

»Jeg er ked af, at Mirco har haft disse oplevelser, som vidner om en jargon, der ikke er i orden. Der er sket meget med tonen siden 2020. Samtidig kan jeg forstå på Mirco, at bemærkningerne er kommet fra chefer, der ikke er på TV 2 længere. Det er Mirco heldigvis, og han gør det fremragende som USA-analytiker,« siger Anne Mette Svane, der har været chefredaktør på TV 2 News siden maj sidste år.

B.T. har yderligere haft kontakt med Mirco Reimer-Elster, der ser det hele som en storm i et glas vand.

»Det er godt nok et sølle forsøg på at starte en shitstorm, men point for forsøget til B.T. Jeg har ikke ligget søvnløs siden bemærkningerne faldt for tre år siden fra nogle nu forhenværende medarbejdere,« siger han og uddyber:

»Ligeledes opfattede jeg bemærkningerne heller ikke som et udtryk for, at man på TV 2 lider af tykfobi. Til gengæld ville det have klædt B.T. at kontakte mig, før man kontakter mine chefer på TV 2 over det, jeg opfatter som en storm i et glas vand. Men tak for at lytte til Only in America.«