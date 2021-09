Amy Winehouse døde i 2011, 27 år gammel, men interessen for den succesfulde sanger er fortsat intakt.

Derfor vil det amerikanske produktionsselskab Halcyon Studios gerne lave en biografisk film om briten, der skal baseres på bogen 'Saving Amy' fra 2010. Det kan de dog godt glemme alt om, hvis det står til Amy Winehouses far, Mitch Winehouse.

Han administrerer boet efter sin døde datter, og til TMZ fortæller han, at Halcyon Studios planer ikke har nogen gang på jorden, da det er er familien, der ejer alle rettigheder til stjernens image – og de har faktisk allerede planer om at lave deres egen biografiske film om Amy Winehouses liv. Optagelserne til den skal begynde næste år, og det er et stort, unavngivent britisk filmstudie, der står bag.

Ifølge Mitch Winehouse har Halcyon Studios hverken forsøgt at kontakte ham eller Universal, som har rettighederne til brugen af britens musik.

Mitch Winehouse er ivrig efter at beskytte sin datters arv og image. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Mitch Winehouse er ivrig efter at beskytte sin datters arv og image. Foto: HANNAH MCKAY

Han mener, at studiet skal indhente tilladelse fra boet, da det er dette, der kontrollerer Amy Winehouses image. Han mener også, at forfatteren Daphne Barak, som skrev bogen 'Saving Amy', burde have gjort det samme.

Daphne Barak mener dog ikke, at det er en biografi, hun har skrevet, og derfor er hun i sin gode ret til at sælge rettighederne.

Mitch Winehouse fortæller, at det langt fra er første gang, noget i denne dur er sket, men hver gang har boet afvist.

Han tror da heller ikke på, at det bliver nødvendigt at gå rettens vej denne gang.

»De kan ikke være så dumme. Alle ved, at der skal gives officielle tilladelser,« siger han til TMZ.

Der findes allerede to film om sangeren. Dokumentarerne 'Amy' fra 2015 og 'Amy Winehouse: Back to Black' fra 2018.

Amy Winehouses liv var plaget af både alkohol- og stofmisbrug, hvilket i sidste ende også blev hendes død. På trods af dette formåede hun dog at sætte et solidt aftryk og hendes album 'Back to Black' formåede, efter hendes død, at blive det mest solgte album i Storbritannien i det 21. århundrede.