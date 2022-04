Det skabte chok verden over, da Will Smith stak Chris Rock en lussing for åben skærm til Oscar-showet.

Ligeledes havde mange deres at sige om episoden – det samme gjaldt en af årets værter, Amy Schumer.

I et – nu slettet – opslag på sin Instagram-profil skrev hun: »Jeg er anspændt og traumatiseret. Jeg venter på, at denne her ubehagelige følelse over alt det, vi har været vidne til, går væk,« få dage efter prisuddelingen.

Men den formulering faldt tilsyneladende ikke i god jord hos alle.

Will Smith og Chris Rock til Oscar-showet. Foto: ROBYN BECK Vis mere Will Smith og Chris Rock til Oscar-showet. Foto: ROBYN BECK

Det forklarer Amy Schumer, der for nylig gæstede 'The Howard Stern Show', ifølge E! News.

»Folk gjorde grin med mig for at sige, at det var traumatiserende,« fortæller hun og fortsætter:

»Men jeg mente ikke, det var traumatiserende for mig. Jeg mente, ​​det var traumatiserende for os alle sammen.«

Derudover forklarer hun, at hun er meget tæt med Chris Rock, som hun anser som en af sine bedste venner.

»Og så … at se din ven blive ramt, også Will Smith, som jeg har elsket – og vi alle har elsket. Jeg husker ikke én gang, jeg ikke har tænkt: 'Jeg elsker den fyr.' Jeg har ikke været omkring meget vold. Jeg voksede ikke op med det i hjemmet eller noget. Det var chokerende.«