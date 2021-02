'Jeg føler, at mit kejsersnit ser nuttet ud i dag'.

Sådan skriver den berømte komiker og skuespillerinde Amy Schumer til et billede på Instagram, hvor hun står splitterravende nøgen.

På billedet kan man se det ar, som 39-årige Amy Schumer fik i forbindelse med fødslen af hendes første – og indtil videre eneste – barn, sønnen Gene David Fischer.

Og Schumers hyldest af sit kejsersnit-ar er i den grad noget, som hendes følgere elsker. I hvert fald er roserne fløjet ind, siden hun delte billedet mandag.

'Amy, du er fantastisk. Tak for at vise, hvordan det virkelig er. Vi kan alle være stolte af vores kroppe,' skriver en af hendes fans for eksempel.

'Sikke en smuk krop! Jeg burde elske mit kejsersnit mere,' skriver en anden.

Også Schumers kendisvenner har kommenteret nøgenbilledet.

'Hvad end, der transporterede Genie (kælenavn for sønnen Gene, red.) til denne planet, skal hyldes,' skriver Jessica Seinfeld, hustru til den berømte komiker, Jerry Seinfeld.

Amy Schumer og hendes mand, Chris Fischer. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Amy Schumer og hendes mand, Chris Fischer. Foto: ANGELA WEISS

'Jeg føler også, at mit ser hamrende lækkert ud i dag. Sikke et tilfælde,' skriver sangerinden og sangskriveren Vanessa Carlton, som selv har en datter på fem år.

Det var i maj 2019, at Amy Schumer fødte sin søn, som hun har fået med ægtemanden, Chris Fischer.

For nylig fortalte hun i podcasten 'Unqualified', at parret meget gerne vil have et barn mere, men at de ikke har planer om det, da graviditeten med sønnen var kompliceret.

»Jeg kan – for min sikkerheds skyld – ikke blive gravid igen,« sagde hun i podcasten og fortsatte:

»For en ud af tre mødre med hyperemesis, hvilket jeg havde, så klarer en ud af tre babyer det ikke. Så jeg kan ikke lide de odds. Når du kaster så meget op, som jeg gjorde, kan du ikke nære hverken dit barn eller dig selv, så min graviditet var en stor nedtur.«

Hyperemesis er en tilstand under graviditeten, hvor man får voldsom kvalme og opkastninger. I alvorlige tilstande kræves indlæggelse.