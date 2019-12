Normalt er kendisser yderst påpasselige med at dele deres telefonnummer ud. Det er Amy Schumer tilsyneladende ikke.

Den 38-årige amerikanske komiker har i hvert fald valgt at dele sit private nummer på sin Instagram-profil, hvor hun har mere end ni millioner følgere.

'Hvis du keder dig i løbet af højtiden, så send mig en besked,' skriver hun i et opslag.

'Mit nummer står på min profil, og ja, det er det mit rigtige nummer, og jeg vil forsøge at svare på så mange beskeder som muligt. Det kan jeg godt lide. Det er sjovt,' fortsætter hun.

B.T. har forsøgt at skrive en sms-besked til Amy Schumer.

Vi fik dog en standardbesked tilbage, hvor der stod, at hun ikke kunne besvare beskeder fra folk, der ikke bor i USA eller Canada.

'Hey, det er Amy. Jeg kan kun skrive beskeder i USA og Canada på nuværende tidspunkt, men gem mit nummer, og så vil jeg svare, når jeg engang kan,' står der i beskeden.

Det er dog ikke første gang, at komikeren deler sit private nummer på sociale medier.

Hun har tidligere fortalt, at hun gør det, fordi hun godt kan lide den 'personlige oplevelse' med mennesker, der kan lide hende.

Som man nok kan regne ud, så er det ikke Amy Schumers primære nummer, hun har delt, men snarere et nummer, hun har rekvireret til anledningen.

Ikke desto mindre har hendes tilbud modtaget rosende ord fra mange af hendes følgere.

'Du er for cool,' skriver en følger, mens en anden skriver 'feeeedt'.

På et tidligere opslag kan man se, at Amy Schumer har haft et særdeles travlt år.

Ud over at føde sit første barn – en søn – har hun også haft tid til at hænge ud med sin mand, sine venner og sågar en giraf.

'Det har været et godt år,' skriver hun til opslaget, hvor man kan se en række af stunderne – deriblandt et billede af Amy Schumers bare numse.

Se opslaget herunder: