Spørger man Amin Jensen, om der er noget, han ærgrer sig over at have sagt ja til igennem tiden, er han ikke i tvivl.

»Jeg skulle aldrig have været gået ind i politik. Det var eddermame et hvepsebo at stikke hånden ind i. Jeg blev svinet mere til i de tre uger end i hele min karriere. Mest på sociale medier. Er du sindssyg,« fortæller den 52-årige komiker med et grin.

»Danmark er jo meget 'skomager bliv ved din læst'-agtig. Når kendte begynder at interesserer sig for politik, så er det lige meget, hvad du har af meninger, så skal du bare have en på hatten,« tilføjer han.

Hvis Amin Jensens politiske karriere ikke lige ringer en klokke, så varede den også kun et enkelt efterår, da han i 2017 stillede op til kommunalvalget for Nationalpartiet

Han havde forinden kæmpet med Hvidovre kommune om retten til at have et stort reklameskilt placeret foran sit hus, og derfor stillede han op til valget i protest over den dårlige behandling, som han følte, han havde fået.

»Vi tror, vi er så frie i Danmark, men vi må ikke en skid. Du må ikke engang sætte et vindue i dit hus, uden at skulle søge om det først,« forklarer Amin Jensen, der i 2020 efter flere retssager endte med at tabe skiltesagen i Østre landsret.

Han tilføjer:

»Det sjove er, at jeg vandt alle sager over kommunen, men så rykkede de det bare over til politiet, der mente, at skiltet var farlig - uden at der nogensinde var sket noget. Men jeg blev dømt både i byretten og landsretten, så nu har jeg det ikke længere.«

Grunden til at han stillede op for Nationalpartiet var, at de var det parti, der 'havde mest af det, han lagde vægt på'.

»Jeg er meget optaget af at samle frem for at inddele befolkningen i 'dem og os',« forklarede han i 2017 til B.T..

Nationalpartiet blev stiftet i 2014 af tre dansk-pakistanske brødre, som mente, at dansk politik havde taget en forkert højredrejning på udlændingeområdet, og da Amin Jensen så valgte at stille op for partiet, var der straks dårlig stemning i indbakken.

»Folk har altid tænkt, at med mit navn Amin må jeg være halvt et eller andet, så da jeg stillede op for Nationalpartiet, blev jeg fra den dag af perker og fik racistiske mails,« fortæller Amin Jensen.

'Der har aldrig været nabokrig' Adspurgt hvordan livet er i Hvidovre i dag, efter sagen om reklameskiltet, lyder det fra Amin Jensen: »Det er sgu meget godt. Der har heller aldrig været nabokrig. Generelt har folk syntes, det var skidesjovt med det skilt, og jeg nåede undervejs at reklamere gratis for alt, hvad der skete af ungdomssport og velgørenhedsting i kommunen. 99 procent syntes, det var et godt initiativ.«

»Jeg var ved at dø af grin. Min far hed Mogens Jensen og min mor Jonna Jensen, men jeg blev perker den dag.«

Blandt de racistiske mails var der dog også deciderede dødstrusler, så han fortrød hurtigt sit politiske kandidatur og var i sidste ende glad for, at han ikke fik nok stemmer til en plads i byrådet.

»Ja, jeg var faktisk lidt lettet over ikke at komme ind. Men jeg ville heller ikke have været det for uden, for det var enormt lærerigt. Jeg lærte en masse om mennesker, og hvordan folk reagerer på forskellige ting,« forklarer han, men slår fast at han er færdig med politik og ikke har drømme om at komme i Folketinget.

»Nej. der stikker jeg ikke hånden ned i igen. Det lover jeg,« smiler han og tilføjer, at han dog stadig har sine meningers mod og for eksempel under coronakrisen har blandet sig i debatten på sin Facebookprofil.

»Men jeg har aldrig været politisk komiker, men mere kørt på hverdagsting, hvilket er ret fedt, for det betyder at mine gamle shows stadig er aktuelle,« slutter han.