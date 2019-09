»Hvis der er noget retfærdighed i Danmark, så vinder jeg den sag.«

Sådan lyder det fra Amin Jensen, da B.T. mødte ham til Dennis Knudsens søns barnedåb lørdag formiddag i Sankt Pauls Kirken.

Han taler selvfølgelig om sagen om det store reklameskilt, han for to måneder siden havde stående foran sit hus. I midten af februar skal Amin Jensen anke til Landsretten behandles.

Byretten vil have skiltet permanent fjernet - Amin Jensen vil have et større skilt.

Amin Jensen og kæreste ankommer til kirken, hvor Dennis Knudsens søn, Lucas, skal døbes. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Amin Jensen og kæreste ankommer til kirken, hvor Dennis Knudsens søn, Lucas, skal døbes. Foto: Bax Lindhardt

»Ja, jeg har jo fået lavet en nyt, større skilt,« fortæller han.

Det nye skilt er 22 kvm og vejer cirka 60 kilo. Det er mere end dobbelt så stort, som det var før. Og så så er det selvfølgelig en skærm ligesom før, hvor billedet kan ændres efter behov.

Kunne du finde på at anskaffe dig et endnu større skilt, hvis sagen fortsætter?

»Nej,« siger den 49-årige sanger, skuespiller og komiker og fortsætter:

Amin Jensen forhenværende billboard ved huset ud til Gammel Køge Landevej i Hvidovre. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amin Jensen forhenværende billboard ved huset ud til Gammel Køge Landevej i Hvidovre. Foto: Ida Marie Odgaard

»Så kommer det til at fylde mere end taget.«

Så 22 kvm er maksimum?

»Så skulle de være for at provokere borgmesteren,« siger han og griner højt.

Han fortæller, at han har tilbudt folk i nabolaget at reklamere gratis på skærmen, men der er ingen, der har sagt 'ja tak.'