Den ti kvadratmeter store skærm foran Amin Jensens hus på Gammel Køge Landevej i Hvidovre er væk.

Den kendte komiker har nemlig købt en ny og endnu større skærm, som fremover skal reklamere for hans shows.

Lystavlen har stået foran hans hjem de seneste godt to år, og i stort set i så lang tid har den været en torn i øjet på kommunen, politiet og enkelte naboer.

Sidste år påpegede kommunen, at Amin Jensen havde glemt at søge tilladelse til at sætte skærmen op, og politiet mente, den var en fare for trafiksikkerheden.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Politiet gav ham et påbud om at fjerne skiltet, og sagen endte i byretten, hvor entertaineren fik en bøde på 5.000 kroner, fordi han ikke tog skærmen ned.

Det har han gjort nu, skriver TV2 Lorry, men dermed lader sagen ikke til at være slut.

Tværtimod.

Amin Jensen afslører nemlig over for tv-kanalen, at han har købt en ny og dobbelt så stor skærm, som han har tænkt sig at sætte op. Den gamle skærm var cirka 10 kvadratmeter. Den nye er på 22.

Amin Jensen. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Amin Jensen. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Denne gang har han også søgt kommunen om tilladelse, men han har dog intet hørt fra dem endnu.

Selv er han dog overbevist om, at den nye er lovlig. Den bliver monteret på taget og skulle ifølge komikeren være det nyeste inden for storskærme.

Han forklarer også, hvorfor han bliver ved, selv om skærmen skaber splid.

»Jeg synes ikke, det kan være rigtigt at andre skal bestemme det. I nabokommunen Rødovre, er der storskærme alle steder. Også ude i trafikken. Hvorfor skulle det så være særlig farligt i Hvidovre, når det ikke er det i Rødovre?«