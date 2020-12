De amerikanske myndigheder anbefaler borgerne at undgå store forsamlinger, holde social afstand og bære mundbind i offentligheden for at bremse den voldsomme smittespredning, der er i USA netop nu.

Ingen af anbefalingerne blev fulgt særlig nøje, da skuespilleren Reginae Carter søndag holdt fødselsdagsfest på en natklub i Atlanta – med deltagelse af flere kendisser.

Det skriver CNN.

Mange gæster bar ikke mundbind, og der blev ikke holdt afstand på dansegulvet viser billeder fra sociale medier – herunder Reginae Carters egen profil på Instagram.

Blandt deltageren til fødselsdagsfesten på natklubben Republic Lounge var Carters far, rapperen Lil Wayne, og musikerne Juvenile, Mannie Fresh og 2 Chainz.

Ingen af dem bar mundbind.

En talsperson for Atlantas borgmester Keisha Lance Bottoms kritiserer ikke direkte deltagerne ved fødselsdagsfesten i en udtalelse til CNN, men husker borgerne på, hvad der er på spil:

»Covid-19 fortsætter med at skabe ravage i vores bydele - især områder med mange sorte er hårdt ramt. Hvis vi skal afbøde spredningen af denne dødelige sygdom, har vi alle en individuel pligt til at tage alle de nødvendige forholdsregler for en sikkerheds skyld, lyder det.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra både Reginae Carter og Republic Lounge.