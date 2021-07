»Det er så meget mere opfindsomt end det, der gør det ud for at være børne-tv herovre!«

Den prisvindende satirevært John Oliver har opdaget den danske DR-børneserie 'John Dillermand', og nu kan han ikke få armene ned.

Det fortæller han i en webudgave af sit populære HBO-program 'Last Week Tonight'.

'John Dillermand' udkom på Danmarks Radio børnekanal Ramasjang i januar, men nu har tv-værten John Oliver altså også fået øjnene op for den 20 afsnit lange børneserie, som, han mener, er meget bedre end amerikansk børne-tv.

Du kan se hele 'Last Week Tonight'-afsnittet om John Dillermand i toppen af artiklen.

Her nævner han blandt andet amerikanske klassikere som 'Paw Patrol' og 'Peter Pedal', som dog også er blevet sikre hits for de mindste herhjemme.

»Ingen af de her karakterer når John Dillermand til sokkeholderne!« mener John Oliver.

Men hans begejstring for den »lerskabte Super Mario, der er klædt på til en skiferie og en strandfest i 1920erne på samme tid, og som meget vigtigere har en massiv, stribet slange-pik« slutter ikke der.

Selv introsangen giver den amerikanske tv-vært julelys i øjnene.

»Musikalsk er den eminent, men hvad man måske overser er, hvor god teksten er,« udbryder John Oliver begejstret, før han oversætter teksten.

Ramasjang-serien John Dillermand skabte røre herhjemme, ikke mindst fordi børneshowet om en mand, der kommer ud på eventyr, fordi han ikke kan styre sin lange diller, kom lige midt i en metoo-bølge.

Efterfølgende drager han en parallel til andre populære danske børneserier.

»Det mest fascinerende er, at 'John Dillermand' ikke engang er et enestående tilfælde i dansk børne-tv. Dansk kultur adresserer rutinemæssigt emner med børn, som USA nok vil finde grænseoverskridende,« lyder det fra John Oliver.

Og så nævner han i flæng Ramasjang-serierne 'Gepetto News', hvor en mandlig dukke synger om at gå i dameundertøj, 'Onkel Rejes heavyband', hvor Onkel Reje vil med i en satanistisk kult og 'Ramasjang sover', hvor nogle af kanalens kendte karakterer prutter i søvne.

Alt det, inden John Oliver til slut fortæller, at hans begejstring skyldes, at han selv har en stor og animeret 'dillermand' som tv-karakteren.

Den lange dillermand med matchende slips med sin ejermand får så lov at lave et par tricks, før John Oliver takker af for denne omgang.