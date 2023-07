»Jeg kunne næsten ikke trække vejret.«

Fra han stod på den røde løber til en filmpremiere, til han akut måtte indlægges og opereres, gik der kun få dage.

Det fortæller den amerikanske tv-vært Ty Pennington – der særligt er kendt fra tv-programmerne 'Extreme Makeover: Home Edition', hvor han især er kendt for ordene: 'Move that bus', når en husforvandling skulle afsløres – selv i et opslag på sin Instagram-profil.

»Fra den røde løber til intensivafdelingen. Den seneste uge har været interessant,« skriver han i opslaget, som han har delt en række billeder til (du kan se dem længere nede i artiklen.)

Her ses Ty Pennington kort før afsløringen af en husrenovering i 2011. Foto: T. Rob Brown/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Ty Pennington kort før afsløringen af en husrenovering i 2011. Foto: T. Rob Brown/AP/Ritzau Scanpix

Blandt andet af sig selv i sygesengen.

»Jeg er okay nu, men jeg er stadig ved at komme mig,« skriver Ty Pennington videre.

Den 58-årige tv-personlighed fortæller, at han i søndags var til premiere på den kommende 'Barbie'-film, hvor han gik en tur på den røde løber, før han om mandagen fløj til Colorado i forbindelse med nogle filmoptagelser.

»Tirsdag morgen vågnede jeg klokken 04 og kunne næsten ikke trække vejret,« skriver han:

»Det viser sig, at den halsbetændelse, jeg har haft den seneste måned, faktisk var en byld, der havde vokset så stor, at den lukkede for mine luftveje.«

I al hast blev Ty Pennington intuberet og fløjet til en intensivafdeling på et hospital i Denver.

»Onsdag blev jeg opereret, og i går eftermiddags blev jeg udskrevet fra intensivafdelingen,« skriver han:

»Tusind tak til alle de fantastiske medarbejdere på St. Anthony's i Lakewood og CO & Summit Health i Frisco for at tage sig så godt af mig.«

I opslaget kommer han samtidig med et råd til sine følgere:

»Det er en god påmindelse om at LYTTE til din krop, når den fortæller dig noget,« skriver han.

View this post on Instagram A post shared by Ty Pennington (@thetypennington)

Tv-programmet 'Extreme Makeover: Home Edition', hvor folk fik gennemrenoveret deres huse, kørte fra 2003 til 2012.