Hans borgerlige navn er Sean John Combs, men hele verden kender ham bedst som Puff Daddy eller P. Diddy.

Entertainment Tonight skriver dog, at den amerikanske rapper og producer nu har valgt at ændre sit navn.

En kilde bekræfter overfor mediet, at den 50-årige amerikaner indgav et ønske om at ændre sit navn tilbage i november 2019.

Retten valgte at opfylde hans ønske, og han hedder nu Sean Love Combs.

50-årige Diddy har ændret navn. Foto: ANGELA WEISS

Mediet skriver, at rapperen og produceren havde fortalt retten, at han havde et stort ønske om at skifte sit mellemnavn.

Ændringen, som den 50-årige amerikaner har lavet, er helt lovlig, men han vælger alligevel at beholde Sean John som navnet på sit tøjmærke.

Det er ikke første gang, at P. Diddy har ønsket at ændre sit navn.

I 2017 meddelte han, at nu ville kaldes Brother Love, og det var det eneste navn, som han ville reagere på.

Den 50-årige amerikaner var dog hurtigt ude efterfølgende og sige, at det bare var for sjov.

P. Diddy har gennem livet blandt andet dannet par med Kimberly Porter fra 1994 til 2007 og Cassie Ventura fra 2007 til 2018.

Rapperen og produceren har blandt andet været med til at lave musiknumre som 'Come to Me' og 'Last Night'.

Han er født i New York City i USA.