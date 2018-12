Den amerikanske skuespiller og filminstruktør Penny Marshall er død i en alder af 75 år.

Penny Marshall er især kendt for tv-komedieserien 'Laverne & Shirley' og blev også anset som en af de førende kvindelige filminstruktører i Hollywood.

Den afdødes presseagent, Michelle Bega, fortæller ifølge AP News, at Penny Marshall mandag gik bort i sit hjem i Californien i Hollywood.

Dødsårsagen skyldes nogle komplikationer i forbindelse med hendes diabetes.

Penny Marshal er død. (AP Photo/Chrystyna Czajkowsky, File)

Penny Marshall spillede sammen med Cindy Williams i ABC-serien 'Laverne & Shirley' som blev sendt fra 1976 til 1983.

Som filminstruktør blev hun den første kvinde til at instruere en film, der tjente mere end 100 millioner amerikanske dollars - svarende til mere end 650 millioner kroner - med komedie-filmen 'Big' fra 1988 med blandt andet Tom Hanks som spillede en af de førende roller.

Ud over det stod hun også bag filmene 'A Leauge of Their Own', 'Jumpin' Jack Flash' og 'Awakenings'.

Penny Marshall er søster til Garry Marshal, som også var en amerikansk skuespiller og instruktør inden hans død i 2016.