Den anerkendte og populære sanger Michael Bolton fik sig en ubehagelig overraskelse kort før jul.

Der blev det nemlig opdaget, at han havde en hjernesvulst, som krævede en øjeblikkelig operation.

Det skriver den 70-årige amerikanske sanger, der blandt andet er kendt for sange som 'Said I Loved You... But I Lied', 'How Am I Supposed To Live Without You' og 'Steel Bars', i et opslag på sine sociale medier.

I opslaget, der blev delt kort før midnat fredag aften dansk tid, indleder han med at ønske 'et rigtig godt nytår':

Den amerikanske sanger Michael Bolton ses her med en pris under American Music Awards i 1995. Foto: Vince Bucci/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg vil også gerne fortælle, at 2023 endte med at give mig nogle meget uventede udfordringer. Lige før ferien blev det opdaget, at jeg havde en hjernesvulst, som krævede øjeblikkelig operation,« skriver han.

Operationen var ifølge folkekære sanger 'en succes'.

»Jeg kommer mig nu derhjemme og er omgivet af min families enorme kærlighed og støtte,« fortæller Michael Bolton.

Sangeren forklarer videre, at han nu vil bruge de kommende par måneder på at komme sig.

Det betyder også, at han må tage en midlertidig pause fra at turnere.

»Det er altid det sværeste for mig at skuffe mine fans eller udskyde et show, men I skal ikke være i tvivl om, at jeg arbejder hårdt på at fremskynde min helbredelse og snart optræde igen,« skriver Michael Bolton.

Han var gift med Maureen McGuire fra 1975 til 1990.

Sammen fik de tre døtre: Isa, Holly, og Taryn.