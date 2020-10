Trey Songz har fået konstateret coronavirus.

Det fortæller den 35-årige amerikanske rapper selv på Instagram natten til tirsdag dansk tid. Det skriver ET.

»Jeg har en vigtig besked at fortælle jer,« siger han i en video til sine mere end 12 millioner følgere og fortsætter:

»Jeg er testet positiv for covid-19. Jeg har taget mange tests, da jeg har været ude for at demonstrere, deltaget i velgørenhedsarrangementer, og så har jeg også en lille søn derhjemme, så jeg bliver testet løbende og denne gang var testen altså desværre positiv.«

Rapperen Trey Songz er testet positiv for corona. Foto: ROBYN BECK Vis mere Rapperen Trey Songz er testet positiv for corona. Foto: ROBYN BECK

Trey Songz understreger herefter, at han tager virussen meget alvorligt, hvorefter han påpeger at en ud af hver tusinde afroamerikaner har mistet livet til den.

»Jeg går i karantæne og vil være i mit hus, indtil jeg får en negativ test,« siger den amerikanske rapper i sin video.

I videoen nævner han også, at hans bedstefar døde tidligere på året, og at han tror, at coronavirus var årsagen.

Til slut sender han en stikpille mod den amerikanske præsident, Donald Trump, som har fået konstateret coronavirus og nattent til tirsdag blev udskrevet fra hospitalet.

»Hvis I kommer i kontakt med covid-19, så vær søde at fortælle det. Vær ikke som præsidententen,« siger rapperen og henviser til de forlydender om, at præsidenten vidste, at han havde været i kontakt med en smittet, inden han i torsdags deltog i et indsamlingsarrangement i New Jersey.

Se hele Trey Songz Instagram-video herunder: