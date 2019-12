Det var bestemt ikke meningen, at Lizzo skulle optræde, da hun i weekenden mødte op til en basketballkamp i Los Angeles, men den amerikanske rapper formåede alligevel at overtage showet.

Da hendes sang 'Juice' pludselig blev afspillet over højtalerne, rejste hun sig nemlig fluks op mellem tilskuerne, der søndag var mødt op for at se L.A. Lakers mod Minnesota Timberwolves.

Her begyndte 31-årige Lizzo at ryste rumpen i bedste twerk-stil til store klapsalver og hujen fra publikum.

Ikke mindst fordi, at den velpolstrede rapstjerne havde iført sig en tætsiddende sort kjole med et kæmpe udskåret hul bagi, så der var fuldstændig frit udsyn til g-strengen.

#Lizzo At the #Lakers Game Twerking !! #WORLDLATINSTAR.com pic.twitter.com/a4qbsrGmfW — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) December 9, 2019

Selvom Lizzo i forvejen er kendt for sit afslappede forhold til sin krop og for sine imponerende shows, der ofte sætter fokus på bagdelen af kroppen, så har hendes danseshow på live-tv søndag alligevel vakt en del opsigt.

Det skriver blandt andre Pop Culture, der har taget et lynkig gennem de sociale medier, hvor et klip af Lizzos 'optræden' er gået viralt. Og her er der i den grad delte meninger om, hvorvidt Lizzos måde at overtage spotlightet på var okay.

'Man kan være selvsikker, og man kan være for meget. Gæt, hvilken kategori hun er i', skriver en bruger på Instagram for eksempel.

'Seriøst, der er altså børn omkring dig', skrev en anden.

Den amerikanske rapper Lizzo gav den hele armen (og bagdelen), da hun var til basketballkamp i weekenden. Foto: Katharine Lotze Vis mere Den amerikanske rapper Lizzo gav den hele armen (og bagdelen), da hun var til basketballkamp i weekenden. Foto: Katharine Lotze

Lizzo er længe blevet hyldet for sin måde at hylde sin egen krop på. Hun har blandt andet poseret nøgen på sit album og ifører sig ofte yderst letpåklædte outfits, når hun optræder.

Det er da bestemt heller ikke alle på de sociale medier, der raser over Lizzos twerkshow til Lakers-kampen.

Der er også folk, der sviner kritikerne til og kalder dem dobbeltmoralske, fordi de tilsyneladende ikke har noget imod, at Lakers cheerleadere danser rundt i hotpants til kampene.

Lizzo virker da heller ikke selv til at lade sig gå på af kritikken.

I en Instagram-video har hun i hvert fald efterfølgende udtalt, at folk, der 'ikke kan lide hendes røv, kan kysse den'.

»Jeres kritik har ikke nogen effekt på mig. Negativ kritik er ikke en del af mit liv og har ingen kontrol over mig eller mine følelser,« siger hun blandt andet i videoen og fortsætter:

»Jeg er gladere end nogensinde før. Jeg er omgivet af kærlighed, og den kærlighed vil jeg bare gerne sprede - og jeg vil også sprede de her baller. Og ved I hvad? Hvis I virkelig, virkelig ikke kan lide min røv, så kan I kysse den! For hvis I kysser den, skal den nok forsvinde. Det lover jeg.«

L.A. Lakers vandt i øvrigt kampen mod Minnesota Timberwolves med cifrene 142-125.