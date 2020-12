Det har ikke altid været let at være Demi Lovato, men nu kan den 28-årige amerikanske popstjerne for en gangs skyld melde noget positivt ud.

Tidligere har hun kæmpet med blandt andet mobning, alkohol- og stofmisbrug, og i september måtte hun også se sin forlovelse med kæresten Max Ehrich ryge i vasken, men én ting glæder hun sig over, når vi om lidt går ind i 2021.

I et Instagram-opslag, der på få dage har rundet 3.4 millioner likes – blandt andet fra den danske sangerinde Clara – fortæller Demi Lovato om sin kamp mod bulimi, og hvordan hun nu har overvundet sin spiseforstyrrelse.

»Jeg plejede at tro, at bedring efter en spiseforstyrrelse ikke fandtes. At alle fakede og faldt tilbage i den i ny og næ bag lukkede døre, skriver hun blandt andet og fortsætter:

»Jeg er så taknemmelig over, at jeg helt ærligt for første gang i mit liv kan sige dette. Min diætist kiggede på mig og sagde 'Det er sådan her, det ser ud, når man er omme på den anden side af spiseforstyrrelsen.«

Hun fejrer overvindelsen med en billedserie, hvor hun poserer i sort svømmetøj, og hvor hun har drysset guldglimmer på sine strækmærker på lårene.

»Jeg vil gerne hylde mine strækmærker i stedet for at skamme mig over dem,« skriver hun og ser så frem mod 2021.

»Farvel til den giftige energi og 2020. Dette år har været hårdt. Vær sød ved dig selv når du fejler – og kom så hurtigt på sporet igen, for du fortjener miraklet ved bedring.«