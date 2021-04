Sidste sommer valgte han at indstille karrieren efter en række sex-anklager, nu bliver han sagsøgt.

Den 43-årige amerikanske dj og producer Lorin Ashton, også kendt under sit kunstnernavn Bassnectar, er fredag ifølge Fox News blevet sagsøgt for angiveligt at have begået sexhandel, sexmisbrug og deling af børnepornografi.

Lorin Ashton, der ifølge mediet SF Weekly, fik sit musikalske gennembrud omkring årtusindeskiftet på den alternative amerikanske festival Burning Man, skulle i en årrække have udnyttet sin popularitet til at komme i kontakt med mindreårige piger.

Han skulle blandt andet have opildnet sine unge, kvindelige fans til at sende ham nøgenbilleder via hemmelige besked-apps. Efter koncerter inviterede han dem med på på sit hotelværelse for at have sex, og derudover skulle han have opfordret sine unge ofre til at se filmen 'American Beauty', hvor den midaldrende hovedperson bliver forelsket i sin teenagedatters bedste veninde.

Lorin Ashton i et Instagram-opslag fra 2016:

To kvinder med enslydende historier står frem i sagsanlægget. De var begge under 18 år, da det stod på i perioden 2012-2016.

Den ene fortælller, at hun havde ubeskyttet sex med Lorin Ashton på et hotelværelse. Efterfølgende gav han hende 1.000 dollars (Cirka 6.300 kroner, red.) og krævede, at hun ikke måtte have sex med andre. Han selv måtte gerne være sammen med andre.

Ifølge sagsanlægget skulle hun senere have konfronteret Lorin Ashton med deres møder, hvor han angiveligt indrømmede sine 'upassende handlinger'.

Den anden kvinde fortæller, at hun havde 'seksuelle møder' med Lorin Ashton i 10 forskellige stater. De mødtes på et hotel og havde sex, og bagefter gav han hende penge.

Ifølge sagsanlægget vidste Lorin Ashton godt, at kvinderne var mindreårige.

Han har endnu ikke udtalt sig offentligt om sagen.

Sidste sommer, da han i kølvandet på anklagerne valgte at indstille sin musikkarriere, skrev han på sin Instagram og Twitter-profil:

'Jeg føler en inderlig medfølelse med alle, jeg måtte have såret. Jeg håber virkelig, at I giver mig en mulighed for at forbedre mig'.