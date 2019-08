Bryllupsklokkerne ringede fredag for milliardærarvingen Amanda Hearst og filminstruktøren Joachim Rønning.

Her blev parret nemlig gift under amerikanske himmelstrøg.

Parret sagde ja til hinanden på Hearst-slottet i Californien, som brudens afdøde oldefar, William Randolph Hearst, byggede mellem 1919 og 1947.

Ifølge Town and Country Magazine forlod parret til slut bryllupsfesten i en cabriolet, hvorefter de tog hen til hotellet Chateau Marmont i Los Angeles. Det skriver Dagbladet.

Det var her, parret mødte hinanden for tre år siden.

Efter vielsen har flere bryllupsgæster lagt billeder op af Amanda Hearst og Joachim Rønning på Instagram.

Blandt dem er Nicky Hilton, Paris Hiltons lillesøster, som har lykønsket det nyslåede brudepar med ordene 'Mr. & Mrs. Rønning' efterfulgt af en hjerte-emoji. Også skuespilleren Andrew Gray McDonnell var blandt de fremmødte gæster.

Amanda Hearst er arving til Hearst Communication, der er indehaver af aviser, blade, tv-kanaler og tv-stationer i USA.

The first official portrait of a #verytandc couple: @amandahearst, co-founder of sustainable fashion retailer @maisondemode and animal welfare and conservation non-profit Well Beings, and @joachimronning, director of the upcoming Maleficent, Mistress of Evil, were married yesterday in San Simeon California at Hearst Castle, the estate built by the bride's maternal great-grandfather William Randolph Hearst. A private family ceremony was followed by a celebratory dinner and then dessert and dancing in a Moroccan themed terrace next to the famed Neptune Pool. The bride wore an @oscardelarenta gown designed to be completely sustainable, a repurposed tulle veil, @aeranewyork shoes, and @leightonjewels jewelry to the ceremony and dinner. The groom wore a @huntsmansavilerow tuxedo.

Firmaet har hovedsæde i New York.

Joachim Rønning er en norsk filminstruktør, som flere har gjort sig bemærket i Hollywood.

I 2012 var han således nomineret for både en Oscar og Golden Globe i kategorien 'Bedste fremmedsprogede film' med filmen 'Kon-Tiki'. I 2017 instruerede han filmen 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'.

Amanda Hearst og Joachim Rønning bekræftede deres forhold til norske VG i august 2018. Parret blev forlovet i januar tidligere på året under en ferie på Maldiverne.