Den amerikanske komiker Amy Schumer, der i øjeblikket er aktuel med filmen ‘I Feel Pretty’, fortalte i onsdags i et interview med Oprah, at hun er blevet voldtaget.

Det skriver Page Six.



Den 36-årige komiker åbnede op om sin oplevelse med det, der bliver kaldt “gråzone voldtægt”.



Hun forklarer nemlig, at det var hendes tidligere kæreste, der ikke bare voldtog hende, men også tog hendes mødom.



»Jeg gav ikke samtykke. Jeg mistede min mødom, mens jeg sov, og det er ikke okay,« siger Amy Schumer til talkshowværten Oprah Winfrey på ‘SuperSoul Conversations’.



Bye everyone else I’ve ever met. New phone who dis? @oprah is the only one in my new phone. #nonewfriendsexceptoprah Et opslag delt af @ amyschumer den 17. Apr, 2018 kl. 6.09 PDT



Her forklarer hun også, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle handle efterfølgende, fordi hendes voldtægtsmand var hendes kæreste.



»Du tænker, at når det sker, så siger du, ‘jamen det her er ikke en, jeg vil se rådne op i en fængselscelle’, men hvad han gjorde mod mig, var forkert.«



Amy Schumer forklarer, at hun efter hændelsen var efterladt med modstridende følelser, fordi hun elskede ham.



Komikeren endte derfor med at trøste ham, men siger at hun i dengang var virkelig vred, og at hun siden ikke har givet slip på vreden. Dog blev hun i forholdet et stykke tid efter og gik senere også med til at have sex med ham.



I dag er hun gift med kokken Chris Fischer, som hun blev viet med i februar i år.



Yup Et opslag delt af @ amyschumer den 15. Feb, 2018 kl. 8.53 PST