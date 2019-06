»Det må være det mest ægte billede nogensinde. Tak for at være oprigtig og ikke glamourisere oplevelsen.«

Sådan lyder blot én af de mange kommentarer, som hylder den amerikanske komiker og skuespillerinde Amy Schumer for, at hun på sin Instagramprofil deler helt almindelige billeder fra sin hverdag, efter hun blev mor for første gang for omkring en måned siden.

Blandt andet har hun delt et billede af sig selv, der sidder toilettet, mens hun har et drop i armen og et utilfreds udtryk i ansigtet. Hun har også delt flere billeder af sig selv iført de hospitalstrusser, hun fik med hjem, og som skulle hjælpe hende efter fødslen.

Derudover har hun også delt billeder af sig selv, mens hun pumper mælk ud af sine bryster.

Vis dette opslag på Instagram Sending out love to the moms shaming me for doing standup last night! #tinystairs #schumerpumprules pic by @mofischhh Et opslag delt af @ amyschumer den 21. Maj, 2019 kl. 6.26 PDT

Og det, at hun deler de ufiltrerede billeder for sine knap ni millioner følgere og alle andre, bliver hun hyldet for:

'Tak for at være så rå og sårbar omkring virkeligeden af efterfødsels-livet. Det er så meget pres på nye mødre for at 'komme tilbage', og det er ikke det virkelige liv. Du gør det fantastisk, og du er fantastisk, og det hospitalsundersøg er så komfortabelt,« skriver en bruger blandt andet på Facebook, mens anden skriver:

'Så mange kvinder snakker ikke om det. Efterfødslen er ikke for sjov. Det er så hårdt, så smukt, så transformerende.'

Flere roser hende for, at hun ikke forsøger at lægge skjul på, hvordan den første tid som mor kan være.

Vis dette opslag på Instagram Milf alert 1 o’clock Et opslag delt af @ amyschumer den 12. Maj, 2019 kl. 6.30 PDT

'Jeg er vild med hendes ærlighed omkring det at være mor,' skriver en bruger.

Der har dog også været malurt i bægeret.

Flere kritiserede hende for, at hun nogle uger efter fødslen for en aften var tilbage på scenen for at optræde. Til det valgte hun dog at svare igen ved at dele et billede af sig selv med uglet mor og en pumpe foran det ene bryst:

'Jeg sender kærlighed ud til alle de mødre, der udskammer mig for min standup i går aftes.'

38-årige Amy Schumer er gift med Chris Fischer. De fik i begyndelsen af maj måned sønnen Gene.