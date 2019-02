Den amerikanske komiker Brody Stevens, som blandt andet er kendt fra de succesfulde ‘The Hangover’-film, er fredag fundet død i sit hjem i Los Angeles. Han blev 48 år.

Det lokale politi LAPD har meldt ud, at dødsfaldet efterforskes som selvmord, skriver Fox News.

Brody Stevens var kendt i det lokale comedy-miljø i Los Angeles samt på comedy festivalerne i Montreal og Vancouver.

Derudover medvirkede han blandt andet i filmen ‘The Hangover’ fra 2009, hvor han spillede en politibetjent, som de tre uheldige venner støder på, i deres forsøg på at finde deres ven Dough.

Stevens fik også en mindre rolle i den efterfølgende film ‘The Hangover part II’, hvor han spillede tjener.

Før hans død har Brody Stevens været meget åben om sin mangeårige kamp mod depression. Ifølge mediet TMZ var han i 2011 indlagt, efter en svær bipolar episode.

Efter Stevens død blev annonceret fredag, har mange tidligere kollegaer og venner udtrykt deres sorg på de sociale medier.

Brody Stevens ~ Such a funny man. Such a good man. We need you and your comedy. My heart goes out to his family and friends. Loved Brody. Rest In Peace kind soul. @BrodyismeFriend — bob saget (@bobsaget) 22. februar 2019

Blandt andre skuespiller og komiker Bob Saget har på Twitter formuleret, at verden er blevet en god og sjov mand fattigere.

‘Brody Stevens ~ sådan en sjov mand. Sådan en god mand. Vi har brug for dig og din comedy. Mine følelser går til hans familie og venner. Elskede Brody. Hvil i fred gode sjæl’.

Også den amerikanske komiker Whitney Stevens valgte at minde Brody Stevens på Twitter.

‘Ingen kun få mig til at grine så meget som Brody Stevens, og det viser sig, at ingen kan få mig til at græde lige så meget heller. Du er min familie,’ skriver Whitney Cummings blandt andet.

I love you so much Brody Stevens. Nobody has been nicer in comedy than you. My heart is shattered. pic.twitter.com/sOl9PLpxsd — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 22. februar 2019

En repræsentant for Stevens udtaler til Fox News, at Brody var en inspirerende stemme som var venner med mange i comedy branchen:

‘Han skubbede grænserne og hans passion for sit arbejde og hans kærlighed til baseball var smittende. Han var elsket af mange og vil blive utrolig savnet. Vi beder jer venligst om at respektere vores privatliv i denne tid.'