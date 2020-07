Den succesfulde amerikanske DJ og producer 'Black Madonna' har valgt at skifte sit kunstnernavn.

Marea Stamper, som hendes borgerlige navn er, vil nu hedde 'Blessed Madonna' i stedet.

Hun skriver på Twitter, at kunstnernavnet 'Black Madonna' længe har skabt kontroverser, frustrationer og gjort folk kede af det. Og det er vigtigere for hende at undgå det end at beholde kunstnernavnet.

Hun valgte oprindeligt navnet, da hendes familie er meget begejstret for et særligt ikon i den katolske tro. Nemlig Jomfru Maria med en mørk hudfarve, der refereres som 'Black Madonna'.

Men navnet er senere blevet opfattet som racistisk.

'Det distraherer fra ting, der er tusind gange vigtigere end et enkelt ord i det navn,' skriver Marea Stamper på Twitter.

Hun undskylder for, at hun ikke har lyttet til andre menneskers perspektiver noget før. Men det gør hun nu, forklarer Marea Stamper.

'Vi har alle et ansvar for at skabe positiv forandring på de måder, vi kan,' skiver hun.

Hvorfor navnet er landet på 'Blessed Madonna', skriver hun ikke.