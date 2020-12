Den amerikanske countrystjerne K.T. Oslin er død.

Hun blev 78 år gammel.

K.T. Oslin var kendt som værende en af countrygenrens mest banebrydende og anerkendte sangerinder og sangskrivere.

Hun blev blandt andet den første kvinde til at vinde den amerikanske countrymusiks vigtigste pris – nemlig CMA's pris for årets sang. Den fik hun i 1988 for sangen '80's Ladies'.

Det er CNN, som har breaket nyheden om K.T. Oslins død. Det har de gjort baseret på en pressemeddelelse, som er blevet udsendt af Country Music Association.

'K.T. Oslin havde en af de mest sjælfulde stemmer inden for countrymusikken og havde en stærk indflydelse på kvinder med sit hit '80 Ladies', skriver direktøren for organisationen, Sarah Trahern, i pressemeddelelsen.

'Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at arbejde sammen med hende i forbindelse med en række tv-programmer i slutningen af 90'erne, og hun var altid venlig mod alle omkring hende. Hun havde vitterligt en af historiens bedste stemmer inden for country,' fortsætter hun.

Udover CMA-prisen nåede K.T. Oslin at vinde flere Grammys, inden hun gik bort. Hun blev desuden en del af 'Texas Songwriters Hall of Fame' i 2014 og 'Nashville Songwriters Hall of Fame' i 2018.

Adskillige kendte countrysangere har hyldet K.T. Oslin på sociale medier i kølvandet på den tragiske nyhed. En af dem er Cheryl Wright, som blandt andet kalder Oslin for 'en pioner indenfor countrymusikken'.

Læs hendes opslag herunder: