Efter at have været skuespiller i over 30 år er der nok ikke meget i mediernes dækning, der kommer bag på Julia Roberts.

Men hun er nok alligevel blevet overrasket, hvis hun har set overskriften i søndagsudgaven af den ellers så pæne borgerlige avis Post-Journal, der udkommer i Jamestown i delstaten New York.

'Julia Roberts mener, hendes liv og huller bliver bedre med årene' (engelsk: Julia Roberts Finds Her Life and Her Holes Get Better With Age på, red.) står der i overskriften til en artikel om skuespillerinden.

Så frisk var Julia Roberts dog ikke i sine udtalelser. Sætternissen havde erstatet et r med et h - og dermed skabt helt ny mening.

I en senere udgave af avisen fremgik det, at avisen ville have skrevet, at hendes 'roller' blev bedre med årene.

Avisen beklager ikke som sådan den noget uheldige fejl, men skriver blot, hvad der skulle have stået i overskriften.

Nu vi er ved Julia Roberts roller, er hun biografaktuel i USA med 'Ben Is Back', der kommer i danske biografer til februar.

Her spiller hun en mor, der forsøger at hjælpe sin afhængige søn, efter han kommer hjem fra rehabilitering.