42-årige Mena Suvari har fortalt åbent om kampen for at blive gravid. Nu har hun født.

Den kendte skuespillerinde Mena Suvari har altid brændende ønsket sig én ting – at blive mor. Men da hun var fyldt 40, og drømmen endnu ikke var blevet til virkelighed, fik hun at vide af lægerne, at det var for sent. Hun fik af vide, at hun ikke kunne få børn, At hun var for gammel.

Men pludselig skete miraklet.

Efter mange års kamp kunne skuespilleren, der især er kendt fra 'American Pie'-filmene, i oktober fortælle den glædelig nyhed, at hun var gravid.

På Instagram lavede hun følgende opslag med teksten:

»Den største og mest dyrebare gave er kommet vores vej. Gennem hele traumet, gennem hele kampen, gennem al tvivlen, har vores lille engel valgt os.«

På Instagram lavede hun følgende opslag med teksten:

Og nu er hendes drøm altså gået i opfyldelse. Hun er blevet mor.

Det skriver People.

Mena Suvari og ægtemanden, Michael Hope, har valgt at kalde den nyfødte baby for Christopher Alexander.

Ifølge People har både mor og baby det fantastisk.

Ud over sin rolle i ungdomsfilmene 'American Pie' er Mena Suvari kendt fra 'American Beauty'. Derudover har hun været model for Lancome, ligesom hun har medvirket i adskillige andre film og tv-serier.