30 nomineringer og ti gyldne statuetter.

Det er, hvad 'How I Met Your Mother' formåede at hive ind af Emmy'er, da tv-serien løb over skærmen fra 2005 til 2014.

Så der er da ikke noget at sige til, at 'American Pie'-stjernen Jason Biggs ærgrer sig den dag i dag.

Den 42-årige skuespiller fik nemlig tilbudt hovedrollen som Ted Mosby i den ultra populære serie, men takkede nej, fordi han ikke ville lave skiftet fra film til tv. Det fortæller han i 'The Covino & Rich Show', skriver Page Six.

»Jeg fik tilbudt rollen, og det er nok mit livs største fortrydelse, at jeg sagde nej,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, at jeg på det tidspunkt var i en fase – og det lyder åndssvagt at sige nu – hvor jeg var sådan: 'Vil jeg virkelig lave tv?', og jeg tror bare ikke, jeg var klar til at gå ned af den rute på det tidspunkt.«

Fordi Jason Biggs sagde nej tak, så blev det i stedet skuespilleren Josh Radnor, som millioner af tv-seere år efter år kunne se i rollen som Ted Mosby.

Han spillede blandt andet over for skuespillerinden Alyson Hannigan, der spillede Lily Aldrin i serien, og hende kender Jason Biggs utroligt godt.

Holdet fra 'How I Met Your Mother'. Fra venstre: Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan og Jason Segel. Foto: ROBYN BECK

De to spillede nemlig kærester i 'American Pie', som var begges gennembrudsfilm.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Alyson Hannigan nogensinde har drillet Jason Biggs for at sige nej til at spille Ted Mosby, siger Biggs følgende:

»Vi har faktisk aldrig snakket om det. Jeg tror ikke engang, hun ved det.«