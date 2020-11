Hun var blandt de allerførste til at synge sig til tops i 'American Idol'. Med sin rockede klang strøg hun ind på en tredjeplads i programmets første sæson – kun slået af Justin Guarini og Kelly Clarkson.

Nu er Nikki McKibbin død. Hun blev 42 år.

Den amerikanske sangerinde blev onsdag ramt af en hjerneblødning. Søndag slukkede man den respirator, der holdt hende i live.

»Mange af jer ved allerede, at noget er galt. Mit livs kærlighed Nikki Sadler blev ramt af en hjerneblødning,« skrev hendes ægtemand, Craig Sadler, lørdag på Facebook i et opslag, der fortsatte:

»Egentligt ville hun allerede være gået bort, men hun er organdonor og har været i respirator for at gøre donationen mulig. Dette bør ikke overraske os: Selv til det sidste er hun gavmild.«

Nikki McKibbin var 23 år, da hun i 2002 stillede op til den første udgave af 'American Idol' nogensinde.

Selv om hun endte på bundplaceringer i næsten alle programmer, formåede hun hver uge at synge sig videre til den næste – og altså nå hele vejen til finalen.

Det helt store musikalske gennembrud fik hun aldrig. Til gengæld fik hun en del skærmtid, da hun stillede op i 'Celebrity Rehab' – et program for kendte mennesker med et misbrug – som hjalp hende med hendes misbrug af kokain og alkohol.

Hun var med i flere sæsoner – også efter hun var ude af sit misbrug – og det var også i forbindelse med dette program, hun mødte Craig Sadler, som hun senere blev gift med.

Selv samme mand har netop måttet kysse hende farvel farvel for sidste gang:

»Hun var så elsket, og jeg ved, at tusindvis af jer vil sørge med os. Der er kun få timer tilbage, hvor jeg kan holde hendes hånd og kysse hendes pande,« skrev han lørdag.

Foruden Craig Sadler efterlader sangerinden sig også en 22-årig søn fra et tidligere forhold