Antonella Barba kommer til at bruge de næste ti år bag tremmer - hvis ikke endnu længere.

Hun har netop erklæret skyldig i en sag, hvor hun blandt andet er tiltalt for at have haft 400 gram af stoffet fentanyl i sin varetægt. Stoffer, som hun ville sælge.

Det skriver USA Today.

Ved at erkende sin skyld har hun skrevet under på en minimumsstraf på ti år, men hun kan meget vel ende med at blive idømt livstid samt bøder på over ti millioner kroner, skriver mediet.

Den 32-årige sangerinde blev anholdt i oktober sidste år i Norfolk i Virginia, og i den forbindelse tiltalte den statslige anklagemyndighed hende blandt andet for at ville sælge 100 gram eller mere heroin.

Noget, hun nægtede sig skyldig i.

Sagen er dog siden blevet gjort til et føderalt anliggende, og anklageskriftet er blevet udvidet til også at inkludere en tiltale om, at hun er en del af et større netværk af narkotika-udbydere.

Dette, fordi hun stod i ledtog med en af områdets førende narkobagmænd, når det kom til kokain og heroin.

Offentligheden stiftede første gang bekendtskab med Antonella Barba i 2007, hvor hun stillede op i American Idol. Hun røg ud efter fjerde show.

Siden har hun blandt andet været forsanger i et rockband, der spillede covernumre, ligesom hun også har arbejdet solo med selvskrevne numre.

Antonella Barba dukkede atter engang op på skærmene i de amerikanske stuer, da hun i deltog i stuntprogrammet Fear Factor.

Den føderale sag mod hende er berammet til at starte i november.