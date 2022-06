Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kunne ligne en simpel sort kjole – men den er langt fra tilfældigt valgt.

Onsdag mødte Amber Heard op i retten i Virginia. Her bar hun en ganske særlig sort kjole på dagen, hvor juryen dømte hende til at betale millionerstatning til hendes eksmand Johnny Depp.

Ifølge New York Post er det nemlig ikke første gang, man ser den 36-årige skuespillerinde i kjolen.

Det er derimod selvsamme kjole, som Amber Heard havde på, da hun – med paparazzofotografer i hælene – anmodede om et polititilhold mod Johnny Depp forinden deres separation i 2016.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amber Heard (@amberheard)

Samme kjole kom på igen, da Heard skulle vidne mod eksmanden i den stort anlagte retssag mod The Sun forrige år, hvor tabloidmediet endte med at få rettens ord for, at de måtte kalde Depp for »hustrumishandler«.

Amber Heard har da også selv tidligere bekræftet, at den sorte sag er et bevidst valg.

»En kjole, fire år imellem. Nogle gange er det vigtigt at iføre sig det samme to gange,« skrev Amber Heard i et opslag på Instagram sidste år.

Her kunne man se to billeder af skuespillerinden i kjolen – et fra 2016 på politistationen, hvor hun anmodede om tilhold mod Depp, og et fra 2020, hvor hun var på vej til at vidne mod sin eksmand.

SAGEN KORT Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter. Her søgte og fik Amber Heard nemlig et midlertidigt polititilhold mod Johnny Depp med begrundelsen 'hustruvold'. Efterfølgende søgte hun om skilsmisse, og den gik igennem i januar 2017. I december 2018 beskyldte Amber Heard så indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i The Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn. Men den sammenkædning lavede The Sun. Derfor anlagde Johnny Depp en injuriesag mod det britiske medie, som i 2020 endte med at få rettens ord for, at de godt måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden. Efterfølgende er det så Amber Heard, som Johnny Depp hev i retten for injurier, som han mener har ødelagt hans ry og karriere. Han sagsøgte hende for 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner. Men Amber Heard modsagsøgte også eksmanden – tilmed for det dobbelte. Hun ønskede nemlig 100 millioner dollar, svarende til omtrent 750 millioner danske kroner, ligeledes for injurier for at være blevet kaldt en løgner. Sagen endte dog med, at Johnny Depp fik medhold i alle sine anklager om injurier og ret til en samlet erstatning på 15 millioner dollar. Amber Heard fik medhold i et af sine anklagepunkter mod eksmanden og blev tilkendt en mindre erstatning på 2 millioner dollar. Nu har hun så tænkt sig at anke sagen.

Onsdag kom kjolen så på igen.

Men held bærer den altså ikke just med sig, da en »knust« Amber Heard den dag måtte sande, at retten dømte til Depps fordel – en afgørelse, som Heard har tænkt sig at anke.

Vil du gerne høre mere om sagen? - Så tjek 'Det, vi taler om' ud!