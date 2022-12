Lyt til artiklen

Årets vel nok mest omtalte retssag var den mellem Johnny Depp og ekskonen Amber Heard.

Her var det primært førstnævnte, som trak sig sejrsrigt ud, men der var lagt op til endnu et kapitel i sagen.

Amber Heard ankede nemlig dommen, som lød på, at hun skulle betale ham 72 millioner kroner i erstatning for æreskrænkelser.

Samtidig ankede Johnny Depp dommerens beslutning om, at han skulle betale sin ekskone 14 millioner kroner i erstatning.

Men nu har begge parter ombestemt sig.

Det oplyser Amber Heard på Instagram.

»Efter stor overvejelse har jeg besluttet mig for at indgå forlig i sagen om bagvaskelse, som min eksmand rejste mod mig,« skriver hun.

Hun slår fast, at forliget ikke er en anerkendelse af skyld. I stedet bunder beslutningen i en manglende tillid til amerikanske retssystem, som hun mener er blevet brugt som underholdning.

Amber Heard mener, at retssagen i USA handlede mere om popularitet og magt end fornuft og ordentlighed. Hun har tidligere vidnet i Storbritannien, hvor Johnny Depp havde anlagt sag mod avisen The Sun for at kalde ham hustrumishandler. Her fik avisen medhold.

Hun skriver videre, at hun ikke vil lade sig afskrække fra at fortælle sandheden.

»Min stemme vil altid være et mest værdifulde, jeg har,« lyder det.