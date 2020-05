Den 34-årige skuespiller Amber Heard, som fik sit gennebrud i 2008 i filmen 'Never Back Down', har mistet sin mor. Det skriver hun i et opslag på Instagram.

Her har hun delt to billeder af sin mor og hende selv sammen. Moren døde i en alder af kun 64 år.

Til opslaget skriver hun:

'Mit hjerte er knust, og jeg er sønderkunst over tabet af min mor, Paige Heard. Hun forlod os alt for tidligt, og jeg holder fast i mindet om hendes smukke, blide sjæl,' skriver Amber Heard og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram I am heartbroken and devastated beyond belief at the loss of my mom, Paige Heard. She left us too early, clasping onto the memory of her beautiful, gentle soul. She will be missed from the very depths of our hearts forever. Her unflinching, open heart made her the most beautiful woman I had ever known. It’s hard to imagine and even more difficult to say but I feel truly lucky to have been her daughter and been given the gift of having the light she shone on everyone, fall on me for nearly 34 years. This has been an unbelievably painful time but in that, I am reminded of what survives us all, love. The kindness, support and generosity my sister Whit and I have received from friends and family has been utterly soul-saving. Et opslag delt af Amber Heard (@amberheard) den 3. Maj, 2020 kl. 3.40 PDT

'Hun vil være savnet fra det dybeste af vores hjeter for altid. Hende ubøjelige, åbne hjerte gjorde hende til den smukkeste kvinde nogensinde.'

'Det er hårdt at forstille sig og mere vanskeligt at sige det, men jeg føler mig heldig over at have været hendes datter og været velsignet med det lys, som hun overstrålede alle med, og som skinnede på mig i 34 år.'

Amber Heard skriver videre i opslaget, at hun gerne vil sige tak til venner og familie for den støtte, som hun og hendes søster Whit har modtaget:

'Det har været en utroligt smertefuld tid, men jeg bliver mindet om, hvad der overlever os alle: Kærlighed,' afslutter hun opslaget.

Amber Heard har været gift med Johnny Depp, som hun blev skilt fra i 2016.

Og det var ikke en skilsmisse, som gik stille for sig.

De anklagede begge hinanden for vold, og det hele eskalerede i 2018, da Johnny Depp lagde sag an mod Amber Heard, hvor han påstod, at hendes påstande havde kostet ham rollen som Kaptajn Jack Sparrow.

Retssagen er stadig i gang.