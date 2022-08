Lyt til artiklen

Amber Heard skifter taktik i kampen mod Johnny Depp.

I juni tabte den 36-årige amerikanske skuespiller den seks uger lange injuriesag mod sin eksmand og blev blandt andet dømt til at betale Johnny Depp en stor millionerstatning.

Amber Heard ankede sagen og har i den forbindelse nu fyret sin advokat Elaine Bredehoft og i stedet hyret et nyt hold, der skal forsøge at få omstødt dommen.

»En ny domstol kræver en ny repræsentation, særligt efter at så mange nye beviser er kommet frem,« lyder det fra en talsperson for Amber Heard til det amerikanske medie Independent.

Amber Heard giver Elaine Bredehoft et kram efter afgørelsen på retssagen mod Johnny Depp. Foto: Evelyn Hockstein Vis mere Amber Heard giver Elaine Bredehoft et kram efter afgørelsen på retssagen mod Johnny Depp. Foto: Evelyn Hockstein

Ifølge mediet er det de to højtprofilerede advokater David L. Axelrod og Jay Ward Brown, som er hyret ind til anke Amber Heard sag.

De er ifølge Independent specialister i amerikanske frihedsrettigheder og repræsenterede blandt andet i starten af året avisen The New York Times, da de vandt en injuriesag over den tidligere vicepræsidentkandidat Sarah Palin.

Elaine Bredehoft tager ifølge Independent fyringen pænt og kalder det for den 'perfekte anledning' til at give faklen videre.

Hun tilføjer, at hun har lovet at støtte Amber Heard og hendes nye hold hele vejen.