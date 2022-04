Mandag begynder en af Hollywoods mest omtalte retssager.

Ved retten i Virginia – foran de amerikanske tv-seere og med en stjernespækket vidneskranke – skal det tidligere skuespillerægtepar Johnny Depp og Amber Heard nemlig forsøge at finde frem til, hvem der har injurieret hvem og dermed skal betale den andens millionstore erstatningskrav.

Men forud for det store retsdrama deler Amber Heard nu ganske overraskende nogle kærlige ord om sin eksmand.

'Forhåbentligt, når denne her sag slutter, kan jeg komme videre, og det samme kan Johnny. Jeg har altid fastholdt en kærlighed til Johnny, og det påfører mig stor smerte at skulle udleve detaljer fra vores tidligere liv sammen foran hele verden,' skriver hun i et nyt opslag på Instagram.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter.

Her søgte og fik Amber Heard nemlig et midlertidigt polititilhold mod Johnny Depp med begrundelsen 'hustruvold'. Efterfølgende søgte hun om skilsmisse, og den gik igennem i januar 2017.

I december 2018 beskyldte Amber Heard så indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn.

Men den sammenkædning lavede The Sun.

Derfor anlagde Johnny Depp en injuriesag mod det britiske medie, som i 2020 endte med at få rettens ord for, at de godt måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden.

Nu er det så Amber Heard, som Johnny Depp har hevet i retten for injurier.

Han sagsøger hende for 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner. Et beløb, der potentielt kan ruinere hende, da hun ifølge Celebrity Net Worth 'kun' har en formue på 10 millioner dollar.

Det kan dog også gå den helt modsatte vej, for Amber Heard har også modsagsøgt eksmanden – tilmed for det dobbelte.

Hun ønsker nemlig 100 millioner dollar, svarende til omtrent 750 millioner danske kroner, ligeledes for injurier.

Retssagen starter mandag. Den forventes at tage seks uger og vil blive tv-transmitteret.